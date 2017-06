Në Kosovë ka rënie të vizitorëve

Kosova ka pësuar rënie të vizitorëve në tremujorin e parë të këtij viti. Këtë e ka konstatuar nga të dhënat, Agjencia e Statistikave të Kosovës, sipas së cilës, kapaciteti hotelier në Kosovë është shfrytëzuar vetëm 8.9 për qind, që është më e ulët se në periudhën e njëjtë me dy vitet e kaluara.

Vetëm në tremujorin e parë të vitit 2017, janë regjistruar mbi 12 mijë vizitorë. Pas Prishtinës, vijnë Peja dhe Prizreni për të vazhduar me qytetet e tjera.

Mirëpo, përfaqësues të institucioneve janë shprehur të kënaqur me vizitorët që ka pasur vendi gjatë kësaj periudhe.

Hysen Sogojeva, udhëheqës i Departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë, tha se me themelimin e Agjencisë Kombëtare do të krijohen mundësi që të promovohet edhe më shumë Kosova me bukuritë e saj natyrore.

“Kemi potenciale turistike siç janë Bjeshkët e Nemuna dhe Malet e Sharrit… Mirëpo nëse i marrim si regjione, atëherë prej rajoneve turistike është Prishtina, sepse këtu mund të zhvillohet edhe turizmi biznesor. Në anën tjetër, Peja, që është rajoni i dytë i vizituar dhe Prizreni që përveç bukurive natyrore ka edhe ngjarjet si DokuFest e të tjera”, u shpreh Sogojeva.

Në bazë të dhënave statistikore të ASK-së për vitet e fundit, numri më i madh i vizitorëve të huaj del të jetë i përqëndruar në Prishtinë, ku vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, janë regjistruar mbi 12 mijë vizitorë.

Vjollca Aliu nga Departamenti i Trashëgimisë Kulturore në Ministri të Kulturës, tha se parku arkeologjik “Ulpiana”, vetëm muajin e kaluar ka pasur mbi 3 mijë vizitorë.

“Unë do të thosha që ajo çka ne duhet të bëjmë më shumë është rregullimi i infrastrukturës, gjithsesi që promovimi i tyre nuk mungon… E dyta do të thosha që ne gjatë kësaj periudhe, jemi duke vlerësuar një numër të projekteve të cilat i kemi pranuar si rezultat i thirrjes publike që e kemi pas dhe që kanë të bëjnë drejtpërdrejt me promovimin e trashëgimisë kulturore, njëra komponentë, dhe tjetra, ngritja e vetëdijes së qytetarëve në aspektin e ruajtjes, mbrojtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore”, tha ajo.

Ndryshe, media të ndryshme ndërkombëtare, kanë rekomanduar Kosovën si vend që duhet të vizitohet, duke rekomanduar që të vizitohet Brezovica, Bjeshkët e Sharrit, Maja e Lubotenit, Burimi i Drinit, Liqenet e Mirushës, Gjeravica, Novobërda si dhe Gryka e Rugovës.Numri më i madh i turistëve, në tremujorin e parë të këtij viti ishte nga Shqipëria, Turqia, Gjermania, Zvicra, ShBA e vende të tjera.