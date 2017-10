Në komunat veriore dalje e kënaqshme e votuesve

Në Mitrovicë të veriut, në orën 7 të mëngjesit janë hapur me kohë të gjashtë qendrat e votimit, ndërkaq në qendrën e shtatë, në Suhodollin e Epërm, hapja është shënuar me 45 minuta vonesë, për shkaqe teknike, ka thënë Slobodan Dimitrijeviq, kryetar i Komisionit zgjedhor komunal.

“Për shkak se ky vendvotim ka vetëm 177 votues, nuk do të ketë probleme të mëdha. Fundja, në rast se do të jetë e nevojshme, do ta vazhdojmë votimin për 45 minuta më shumë”, ka thënë Dimitrijeviq.

Sipas tij, dalja e qytetarëve në vendvotime, në orët e para, është mjaft e mirë.

“Sipas të dhënave të misionit të OSBE-së, deri në orën 11, në zgjedhjet lokale, në veri të Kosovës, kanë votuar 14. 89 për qind e qytetarëve me të drejtë vote”, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i OSBE-së, Senad Shaboviq.