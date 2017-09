Në këtë hotel turistët flenë në dy shtete njëkohësisht (Foto)

Numerologët krishterë pretendojnë se bota do të përfundojë më 23 shtator dhe se kjo do të ndodhë, për shkak të një përplasje të një planeti me Tokën, transmeton Kosova.info. Numerologu David Maida pretendon se vargjet e Ungjillit sipas Lukës janë dëshmi që ngjarjet e fundit, të tilla si eklipsi diellor në Amerikë dhe uragani Harvey, një shenjë e apokalipsit që vjen. "Do të ketë shenja në diell, në hënë dhe në yje, dhe mbi tokë popujt do të jenë në frikë, të frikësuar nga zëri dhe dallgët e detit, ndërsa...