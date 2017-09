Në gjykimin e Limajt përmenden Bajrush Xhemajli dhe Adem Salihaj

Sadush Rysha ishte dëshmitari i radhës i ftuar në gjykimin ku tashmë zëvendëskryeministri Fatmir Limaj dhe të tjerët po akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Rysha, i cili aktualisht është menaxher në kompaninë e ndërtimit “Eskavatori” në Ferizaj, u mor në pyetje lidhur me mirëmbajtjen verore të rrugëve rajonale në regjionin e Ferizajt në vitin 2008, pikërisht në kohën kur Limaj ishte ministër i Transportit.

I pyetur nga prokurori Charles Hardaway se a ka ofertuar kompania në fjalë për mirëmbajtjen verore për rajonin e Ferizajt në vitin 2008, Rysha u përgjigj me “po, me siguri që po, se të gjithë marrim pjesë”, duke shtuar se nuk i kujtohet nëse ka fituar apo jo.

Pyetja pasuese e prokurorit kishte të bënte me Bajrush Xhemajlin, i cili në atë kohë kishte qenë kryetar i Komunës së Ferizajt.

“A ka qenë ndonjëherë Bajrush Xhemajli i përfshirë me kompaninë “Eskavatori”?”, tha Hardaway, duke aluduar në atë se a i ka ndihmuar kompanisë lidhur me tenderin në fjalë.

E përgjigjja e dëshmitarit ishte: “Nuk e besoj që ka ndihmuar, as nuk kam ndonjë informacion”.

Përveç Bajrush Xhemajlit edhe një figurë tjetër politike u përmend përsëri në këtë gjykim. Bëhet fjalë Adem Salihajn, ish-kryetarin e Ferizajt dhe ish-deputetin e LDK-së. Lidhur me Salihajn, prokurori pyeti dëshmitarin se a ka pasur ndonjëherë lidhje me kompaninë “Burimi”, kompani kjo e cila po ashtu është marrë me asfaltimin e rrugëve. Dëshmitari u përgjigj se nuk ka njohuri. Ndërkaq, në seancën e kaluar kur kishte dëshmuar Beqir Deda, i cili ishte pjesë e kompanisë “Burimi”, ai kishte mohuar tërësisht atë se Adem Salihaj ka qenë në ndonjë mënyrë i ndërlidhur me këtë kompani.

Hardaway ballafaqoi dëshmitarin me disa komunikime të bëra në mes vet atij dhe Ali Aliut, ky i fundit dëshmitar në seancat e kaluara. Në këtë komunikim, Aliu e pyeste Ryshën se “a keni çu najkon në Ministri ma frik te Fatmiri”. Rysha i përgjigjej :“Jo”. Më pas, Aliu e pyeste se “a u kon Bajrush Xhemajli me dikon të jujin?”. E, përgjigjja e Ryshës ishte se “u kon dikush, ama jo diçka ku me ditë”.

Për këtë komunikim dëshmitari u pyet se a e ka dërguar ndokënd në Ministri për tenderët lidhur mirëmbajtjen verore të rrugëve rajonale të Kosovës. Ai u përgjigj: “Nuk kam qenë në pozitë për ta dërguar dikën, nuk besoj se e kanë dërgu”, duke përsëritur se nuk i kujtohet ky komunikim e nuk i kujtohet as vetë Ali Aliu.

Në seancën e nesërme do të dëshmojë Arsim Kolshi. Ndërsa, seanca e së enjtes së kaluar është shtyrë për shkak të seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Në këtë gjykim, Limaj akuzohet për krim të organizuar dhe shpërdorim detyre. Në procesin e njëjtë me Limajn dhe për akuza të njëjta me të, nga Prokuroria Speciale e Kosovës ngarkohen edhe Nexhat Krasniqi e Endrit Shala. Pjesë e gjykimit janë edhe Shpëtim Telaku dhe Florim Zuka. Akuza ndaj Limajt lidhet me tenderët për mirëmbajtjen e rrugëve në komunën e Gjilanit.

Limaj këtë aktakuzë, që nga EULEX-i quhet e konsoliduar pasi në të janë bashkuar rastet MTPT 1 dhe MTPT 2, më 30 tetor të vitit 2015 e cilësoi të ngritur me urdhër politik. /kallxo.com/