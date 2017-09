Në dialogun Kosovë – Serbi, përfshihen ShBA, Gjermania dhe Rusia

Në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit pritet që të ketë “lojtarë” të tjerë në fund të këtij viti.

Bëhet fjalë për ShBA-në dhe Gjermaninë, nëse të dy palët arrijnë që të pajtohen për këtë, shkruan mediumi serb, Novosti, derisa mediumi tjetër Politika, mëson që shteti i Serbisë do të kërkojë përfshirjen e Rusisë, transmeton Klan Kosova.

Sipas këtyre spekulimeve, bisedimet mes ekipit të Kosovës dhe Serbisë në të ardhmen do të kryesohen nga politikanë gjermanë me përvojë në emër të Bashkimit Evropian, ndërsa Uashingtoni do të dërgojë një vëzhgues për këtë proces.