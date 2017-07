Në cilën anë të tavolinës së bisedimeve LAA-LVV do të jetë Pacolli

Kandidati për kryeministër i koalicionit LAA, Avdullah Hoti, në një intervistë për Rubikon të KTV-së foli për deklaratat e partnerit të tij, Behgjet Pacolli lidhur me ndërmjetësimin e bisedimeve mes LVV-së e koalicionit LAA.

Hoti tha se patjetër që roli i tij do të jetë i dukshëm në bisedime mirëpo ai duke qenë partnerë i LDK-së, do të qëndrojë në anën e koalicionit dhe LDK-së.

“Z. Pacolli do të jetë në anën tonë të tavolinës, bashkë me znj. Kusari – Lila dhe z. Qerkezi. Besoj se Pacolli ashtu siç ka qëndruar në konsistencë deri tash, do të vazhdojë”, ka thënë ai.

Hoti përmend edhe ardhje të reja e bashkime në LDK si përforcim për zgjedhjet lokale.