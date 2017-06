Në çfarë moshe duhet të fillohet të përdorët pasta e dhëmbëve nga fëmijët

Nga dalja e parë e dhëmbit të qumështit, thonë stomatologët. Pasta për dhëmbë të fëmijëve e cila përmban florid forcon zmaltin dhe pengon krijimin e kariesit.

Sapo të dalë dhëmbi i parë, fillon edhe larja e tij. Për fillim mjafton t’u pastrohen dhëmbët në mëngjes dhe në mbrëmje me brushë të posaçme dhëmbësh – gjë që njëkohësisht është edhe masazh i mirë.

Nëse fëmija nuk kundërshton, menjëherë mund të përdoret brusha e rëndomtë e dhëmbëve (më së voni pas daljes së dhëmbit të dytë).

Brusha më e mirë është ajo që ka kokë të vogël dhe është nga plastika shumë e butë.

Kur t’i dalin të gjithë dhembët e qumështit, më së miri është që t’u pastrohen me brushë me fije të gjata, me kokë të ngushtë dhe me dorezë pak më të trashë, që është e përshtatshme për përdorim – me të fëmija mund të fillojë të mësohet për t’i larë dhëmbët. /Telegrafi/