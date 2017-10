Në Beograd diskutohet për Procesin e Berlinit pa Kosovën

Ministrit të Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, i është pamundësuar pjesëmarrja në Beograd në kuadër të diskutimeve për Procesin e Berlinit për vendet e Ballkanit Perëndimor, pjesë e të cilit është edhe Kosova, shkruan sot Koha Ditore.

“Ne nuk kemi pranuar ftesë për të marrë pjesë në këtë Forum. Për pasojë, çdo pyetje në lidhje me të ftuarit, temat e debatit, pengesat eventuale për pjesëmarrësit do të duhej t’i adresoni tek organizatorët”, thuhet në përgjigjen e Zyrës për informim në MPJ.

Por, sipas organizatorit të konferencës- Forumi për Siguri në Beograd (BSF), ftesa nuk është dërguar në mungesë të një marrëveshjeje zyrtare mes Prishtinës dhe Beogradit, ku Pacolli do të ishte panelist bashkë me ministrat e Jashtëm nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina si dhe përfaqësues të Komisionit Evropian.

