Në 14 vjetorin e vrasjes së paralajmëruar të kolonel, Tahir Zemajt

Shkruan: Skënder MULLIQI

Vitet po kalojnë, e u bën 14 vite pa ushtarakun e karrierës kolonel, Tahir Zemaj. U bënë 14 mote kur në një pritë të organizuar ndodhi një vrasje e paralajmëruar. U krye një vrasje mizore nga njerëzit mizor, nga satrapët e kombit të cilët e lanë në gjak Kosovën e përgjakur historikisht nga bishat karpatiane serbosllave. Çdo vrasje kur paralajmërohet bëhet edhe më e rëndë dhe kthehet në legjendë. Vrasjes së kolonelit më 4 janar 2003 i kanë parapri edhe disa tentim atentate tjera. I gjithë shtypi i verdhë e përgatiten atentatin kundër një njeriu i cili shumë e deshi atdheun dhe lirinë e popullit të vet. U vra kolonel Tahir Zemaj veti i treti afër Kombinatit të Drurit në Pejë. U vra Tahir Zemaj nga breshëritë e automatikëve nga një dorë gjakatare dhe tradhtare në një pritë të organizuar dhe pas shpine bashkë më të birin Enisin, dhe veprimtarin e LDK-së, kushëririn, Hasan Zemaj. Nuk isha shumë larg vendit të ngjarjes dhe dola shumë shpejt për të parë nga afër një pamje që kurrë nuk do ta harroj. Kriminelet e pa shpirt e kishin bërë shosh më automatik xhipin ku ndodheshin kolonel, Zemaj vet i treti. Pashë atë ditë edhe shumë njerëz të cilët i namatisen ata që vranë kolonel Zemajn. Kosovën e pllakosi dhembja dhe pikëllimi së humben njeriun i cili e mundi armikun në Betejën e heroike te Logjës dhe në beteja të tjera. Tahir Zemaj nuk dinte së çka është frika. Frikacakë ishin ata të cilët vranë pas shpine kundërshtarët e vet politik të krahut institucional të luftës. Vetëm frikacakët vrasin e nuk dalin përballë, vrasin dhe e fshehin dorën. Traditë e shqiptarit ka qenë që t’i del ballë për ballë armikut, cilido qoftë ai, e jo tinëzisht dhe pas shpine. Ata e vranë duke menduar se do të zhdukin nga faqja e dheut, por u mashtruan, sepse pas Zemaj la vepra të mëdha, la kontributin e tij kombëtar të pazëvendësueshëm …Aq më keq kur kurrë deri më tash këto vrasje nuk e gjeten dritën e diellit, si ngushëllim i vetëm për familjarët dhe për të gjithë ata të cilët në zemër e kanë Kosovën. Është vështirë të shkruhen kujtime për një njeri i cili meritoj shumë të jetonte, meritoj që ta udhëhiqte ushtrinë e Kosovës në shtigjet e lirisë dhe të pavarësisë. Kriminelët ende po shëtisin të lirë për mungesë të shtetit ligjor dhe funksional. E kanë pru gjendjen pa rrugëdalje të Kosovës dhe popullit të saj. E kanë pru gjendjen e keqe së edhe synimet i kishin të mbrapshta karshi Kosovës dhe të ardhmes së saj. E rropën popullin deri në asht. Hileqarët e kombit po e burgosin një popull të tërë. E kanë kthyer vendin në ferr të vërtetë. E kanë zymtuar të ardhmen e brezave që po vijnë. Kolonel, Tahir Zemaj dhe të gjithë dëshmorët dhe martirët e vendit, luftuan dhe ranë për një Kosovë krejt më ndryshe. Luftuan për një Kosovë pa vrasje dhe pa hasmëri, luftuan për një Kosovë ku do të sundonte rendi dhe ligji. Luftuan për një Kosovë të pavarur të Ibrahim Rugovës. Nuk kanë mundur të marrin më mend së Kosova do të bien në ketë deregje te mjerë ekonomike dhe politike, edhe pas 17 viteve të shtegtimit në liri. Heronjtë e kombit, kolonel, Ahmet Krasniqi, kolonel, Tahir Zemaj, Smajl Hajdaraj, Sali Çeku, Agim Ramadani, Adem Ukëhaxhaj, Xhemajl Mustafa, Enver Maloku, Bardhyl Ajeti e shumë të tjerë luftuan më tërë qenien që Kosovën ta udhëheqin njerëzit meritor, mos ta drejtojnë profiterët dhe halabaket. Vrasjët që ndodhën pas lufte në Kosovë në popull shkaktuan frikë, urrejtje dhe armiqësi, më qëllim të pengimit të rrugës së trasuar nga i madhi, presidenti historik i Kosovës, dr., Ibrahim Rugova. Shtetet dhe kombet përparimtare investojnë shumë në formimin e kuadrove të larta ushtarake çfarë ishin, Ahmet Krasniqi, Tahiz Zemaj … Ndërsa në mesin e shqiptareve u gjenden njerëzit e liq të kombit të cilët janë bërë pengesë e madhe e ecjes tonë përpara. Është i pa kalueshëm fakti së si LDK-ja e Ibrahim Rugovës, të bie në duar të hileqarëve. LDK-ja e Isa Mustafës e legjitimoi krimin e organizuar në Kosovë, e këtë nuk e kanë pritur as skeptikët më të mëdhenj. U bë pjesë e një koalicioni që është turpi që nuk i falët kurrë. U bë pjesë e strukturave të cilat çdo ditë po e errësojnë Kosovën. Hyn në koalicion më PDK-në, një kundërshtar i përbetuar politikë i LDK-së rugoviane?! Haram iu qoftë vota e anëtarësisë. E vodhën dhe rropën Kosovën në luftë, po e vjedhin dhe po e plaçkitin edhe në paqe?!E harruan gjakun e Tahir Zemës, Ahmet Krasniqit, Sali Qekajt, Smajl Hajdarit e bashkëluftëtarëve të tyre të gjallë e të vdekur! Kanë harruar, së iu kanë ra në tru përfitimet personale, pasurimi i pafundshem … Kolonel Zemaj nuk ishte vetëm epror e strateg ushtarak, por mbi të gjitha ishte bashkëshort i mirë dhe prind i urtë, vëlla i dashur, mik i shtrenjtë, burrë i fjalës, e mbi të gjitha ishte atdhetar i madh.