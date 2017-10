Ndodh edhe kjo në botë! (Video)

Në pamje të parë, kjo video nuk tregon asgjë! Thjesht një qen që qarkullon lirisht në rrugë, siç ndodh në shumë vende të botës.

Pak sekonda më vonë, dy persona me motor dhe skafandra në kokë, e vrasin qenin dhe ikin me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, një skenë e ngjashme me ato të grabitjeve.

Nuk dihet vendndodhja por videoja është publikuar ditët e fundit në rrjetin e famshëm LiveLeak.

Me siguri, në vendin tonë nuk ka ndodhur asnjëherë.