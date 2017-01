Ndikimi i Turqisë në Ballkan (pjesa I)

Fondi politik pro qeveritar turk, për hulumtime ekonomike dhe sociologjike, në të cilën ata veprojnë intelektualët dhe ekspertë më të mëdhenj turk nga fusha të ndryshme sociale, në mes të nëntorit publikoi një raport mbi investimet turke dhe bashkëpunimit ekonomik me vendet e Ballkanit, në kontekstin e një krahasimi të Gjermanisë – si lokomotivë e BE-së dhe Turqia – si shtet me trashëgimi të përbashkët historike me vendet e Evropës Juglindore, si dhe aktivitetet e tyre në rajon. Ballkani, krahas Kaukazit, Lindjes së Mesme dhe Azisë Qendrore, është rajonit kryesor botëror, ku direkt përplasen interesat ekonomike gjermane dhe turke dhe në këtë mënyrë politike, raporton Kosova Info.

Përveç shfaqjes së ndikimit politik dhe ekonomik të Turqisë në Ballkan, raporti i Sētav- ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për potencialin e rolit të mundshëm ndërmjetësues turk në zgjidhjen e problemeve rajonale me rëndësi të sigurisë. Në këtë kuptim

Sētava në raportin e saj tregon gjendjen në (me rend alfabetik) Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Bullgari, Mali i Zi, Greqi, Kosovë, Kroaci, Maqedoni, Rumani dhe Serbi, dhe kjo është e dukshme si nga “lista”, ka rënë Sllovenia për të cilën autorët e dokumentit nuk shohin perspektivë në marrëdhëniet dypalëshe me Turqinë në të ardhmen e afërt.

Duke analizuar Raportin e Sētava shohim dy teza dominuese: e para, për rritjen e ndikimit turk në Ballkan; dhe tjetrën (mund të shohim si tezë “fshehur”), e cila me anë të shqyrtimit të lidhjeve ekonomike në fakt tregon për rëndësinë e tyre si një element i “fuqisë së butë”.

Si politika shtetërore e Kroacisë (e mbështetur në Gjermani si një pikë referimi) ka për qëllim të intensifikojë aleancë ekonomike dhe politike me Turqinë (kujtojmë vizitën e presidentit turk Erdogan dhe delegacionin e biznesit turk të udhëheqjes së lartë të shtetit kroat në fund të prillit 2016). Raporti Sētava-i vendosur në kontekstin e rivalitetet rajonal turko-gjerman por edhe bashkëpunimin e tyre dhe plotësimit të ndërsjellë, ku krahasohen parametrat e biznesit dhe statistikave në periudhën nga viti 2008 deri në vitin 2015. Këtu kemi parasysh se Gjermanisë I bie rreth 9% të totalit të eksporteve turke dhe 15% të totalit të importeve të mallrave turke, të cilën e tejkalojnë vetëm importet nga Kina.

Në raport theksohet në përfshirjen e vonshme të Turqisë në luftën për tregun e Ballkanit, të ndarë më herët në mes të lojtarëve kryesor, ku eksportet gjermane në rajon i tejkalojnë ato turke për gati 9 herë. Megjithatë, ekspertët turq tregojnë për një numër të segmenteve të tregut në të cilën me kohë do të jetë në gjendje për të mbajtur një luftë konkurruese. Por tregohet edhe për shqetësimet Gjermane, por edhe frika të shumë “mediave të Ballkanit”, për shkak të mundësive të shfrytëzimit turk për zgjerimin e “fuqisë së butë” (agjencia TIKA –Agjencia turke për Bashkëpunim dhe Koordinim , Instituti Yunus Emre dhe një numër i OJQ-ve) për ringjalljen e “lidhjes emocionale, historike dhe shpirtërore” dhe hyrjen e Turqisë në listën e lojtarëve kryesorë rajonalë.

Në raportin Sētava-janë listuar vendet që ka një ndikim në Ballkan, dhe atë sipas radhës së mëposhtme: Rusia, Gjermania, Italia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara, ku Gjermania ka pozicion dominuese sa i përket eksportit dhe potencialit kreditues të drejtuar në financimin e punëve me marrëveshje. Megjithatë, lojtarët kryesorë kanë humbur entuziazmin e tyre për iniciativa të reja dhe përpjekjeve për investime, dhe pikërisht në këtë shihet mundësia e re për depërtimin e politikës së Ankarasë zyrtare, konsiderojnë intelektualët kryesor dhe analistë turq. Ata nisen nga fakti se ekonomitë e vendeve të Ballkanit janë në fazën e kërkesës për investime jetike pas “periudhës së mbijetesës në tranzicion” dhe se pikërisht tani mund të integrohen më shumë me ekonominë e Turqisë, e cila monitoron trendët globale. Është indikative se analistët turq vazhdojnë të përdorin frazën e teoricienëve kryesore të strategjisë “Neo-otomane”, të ish kryeministri Ahmet Davutoglu, si ajo në lidhje me “kthimin e politikës ndaj Ballkanit’, dhe atë pavarësisht shkarkimit të tij nga posti i kreut të qeverisë në prag të fillimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve ruso-turke në pranverën e këtij viti (është e njohur deklarata e Davutoglu-së në parlamentin turk se pikërisht ai miratoi rrëzimin e avionit ushtarake rus në kufirin siriano-turk në nëntor 2015).

Autorët pranojnë se në periudhën e përmendur nuk ka pasur rritje të pritshme në ndikimin ekonomik të Turqisë në rajon, pavarësisht nga përpjekjet e Ankarasë, të udhëhequr nga kreu aktual i shtetit, dhe se aleanca turko-Ballkanike ende ka “natyrën emocionale”. Partneri kryesor në rajon është bërë Bashkimi Evropian, ndërsa vendet kryesore në të cilat Turqia ka implementuar me sukses projektimin e saj ekonomike dhe politik, është vetëm Shqipëria dhe Kosova.

Si një faktor kryesor kufizues për ekspansionin turk në rajon është shënuar mungesa e burimeve, ku treguesit e përgjithshëm të ulët tregojnë gjendjen e vërtetë të gjërave: për shembull. vetëm 7% të investimeve totale turke janë në Ballkan, por gjendja është më e keqe me eksportet turke në rajon, që së bashku përbëjnë vetëm 5.4% të totalit të eksporteve të vendit. Megjithatë, analistët turq tërheqin një paralele interesante këtu, duke deklaruar se eksportet totale gjermane në Ballkan përbëjnë vetëm 2.3%, që është dy herë më pak se ajo e Turqisë. Është e mundur që, ata aludojnë në atë që Ballkani për Turqinë ka një rëndësi “dyfishtë” më të madhe se për Gjermaninë. Gjithashtu duhet theksuar se Turqia, jo BE, e shpëton Greqinë nga një krizë e re ekonomike. Përveç kësaj, për shkak të krizës ekonomike që ka tronditur gjithë Bashkimin Evropian dhe për të cilat kompanitë evropiane nuk janë në gjendje për të vazhduar investimet rajonale në vëllimin e mëparshëm, e as të kreditojnë veprimtarinë ekonomike në Ballkan, Turqia po forcon ndikimin e saj ekonomik (kryesisht në sektorin bankar, transportit dhe telekomunikacionit), e me atë edhe politike, e cila është reflektuar në pjesëmarrjen e Ankarasë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve rajonale të sigurisë.

Analistë turq brenda Sētava-kanë detektuar një “pamje dualiste të Turqisë,” kur është fjala për vendet e Ballkanit. Nga njëra anë, fjala është për një “rritje” të Turqisë, nga ana tjetër, “frika para osmanizmit të të ri”, për të cilat shtetet në rajon jo rrallë i japin përparësi pikërisht Gjermanisë. Kuptohet se ajo i kryesisht ka të bëjë me vendet e ndryshme fetare dhe kulturore në Ballkan në krahasim me faktorët e njëjtë brenda shoqërisë turke. Dhe pikërisht më së shumti shërbehen vendet e BE-së me qëllim të neutralizimit një konkurrenti të rrezikshëm, I cili për më tepër, tregon pavarësinë dhe largohet nga Perëndimi si qendër e gravitetit të saj strategjik.

Shqipëria

Kur kemi përmendur Shqipërinë, sikurse Kosovën si partner më të rëndësishëm ekonomike të Turqisë është e rëndësishme të theksohet se pikërisht në të pasqyrohet e rëndësia e faktorëve fetar dhe kulturor në marrëdhëniet ekonomike dhe politike me Turqinë. Në atë vend me shumicë absolute myslimane (krahas Kosovës të vetme në Ballkan, nëse lëmë mënjanë BiH si një shtet multietnik dhe multikonfesional) sot veprojnë kompanitë dhe organizatat turke: Enka, Gintas, Armada, Metal Construction, Aldemir, Servomatik, Çalık Holding / Turk Telekom Macro-Tel / Hes Kablo, Albanian Airlines (Evsen Group), Fondacioni Gulistan, Fondacioni Istanbul, Universiteti Epoka.

Reformat liberale të ndërmarra në Shqipëri, si dhe fakti që ajo është anëtare e NATO-s dhe Bankës Botërore, dhe në vazhdim e sipër, janë negociatat e saj për anëtarësimin në BE, kanë vendosur Shqipërinë në një lloj e “qendrës së tërheqjes” rajonale të investimeve të huaja direkte që arrijnë në 750 milion euro në vit ( në Evropën Juglindore në këtë parametër që zë vendin e tretë, pas Serbisë dhe Kroacisë), ku ekonomia shqiptare rritet madje në 6% në baza vjetore.

Sipas të dhënave për vitin 2014, partnerët më të mëdhenj të tregtisë së jashtme shqiptare ishin: Italia, Serbia, Spanja, Malta dhe Turqia, ndërsa Gjermania ishte duke ecur në vendin e tetë. Ky është rezultat i nënshkrimit të marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë në vitin 2006, me çka mallrat turke janë vendosur në një rang përafërsisht të barabartë me ato të BE-së ndërsa për rreth 80% të tyre është hequr Dogana shqiptare (në të njëjtin vit, Shqipëria nënshkroi marrëveshjen e stabilizimi dhe Asociimit me BE-në). Sipas raportit Sētava-a, në vitin 2015 Turqia në Shqipëri ka eksportuar mallra në vlerë prej 287 milionë euro, ndërsa Gjermania ka eksportuar 223 milionë.

Si investitorë në Shqipëri, gjermanët zënë vendin e gjashtë, shumica e tyre u përqendrua në investimet në infrastrukturën e transportit (p.sh.. Aeroport në kryeqytet, Tiranë) dhe Telekomunikacion (Telecom Albania). Ndihma e përgjithshme direkt gjermane në Shqipëri (përfshirë dhe atë në mënyrë indirekte nëpërmjet Bankës Botërore) është rreth 1 miliard dollar. Përveç kësaj, më 26 nëntor, 2015, Gjermania dhe Shqipëria nënshkruan një marrëveshje mbi bashkëpunimin kulturor, sipas të cilit Gjermania ka organizuar një seri të programeve arsimore, edhe përmes DAAD (Agjencia Akademike për këmbime akademike). Në Shqipëri, ka edhe një tjetër OJQ Gjermane – Fondi Friedrich Ebert.

Analistët Sētava konsiderojnë se Turqia në Shqipëri mund të konkurrojë me Gjermaninë në segmentin e produkteve të teknologjisë së lartë.

Bosnja dhe Hercegovina

Çështja e zhvillimit të marrëdhënieve të Turqisë me Bosnjë dhe Hercegovinë gjatë luftës (1992-1995 g.) dhe pas saj është vënë në një nivel të lartë nga politika zyrtare turke. Megjithatë, niveli i marrëdhënieve politike nuk kanë ndjekur ato ekonomike. Sipas statistikave për vitin 2015, partnerët kryesorë tregtarë të Bosnje-Hercegovinë në çështjen e eksporteve të produkteve të saj ishin: Gjermania, Italia, Kroacia, Serbia dhe Sllovenia. Turqia renditet vetëm vendin e shtatë me një pjesëmarrje prej 3.9%. Në të njëjtën kohë, eksporti i mallrave të tyre në BiH udhëhiqet nga Gjermania, e ndjekur nga Italia, Serbia, Kroacia dhe Kina, ndërsa Turqia renditet në vendin e tetë me një pjesëmarrje prej 4.1%.

Dominimi i shteteve anëtare të BE-së në marrëdhëniet ekonomike dhe politike me BiH me siguri se një kohë të mbahet, duke marrë parasysh se ky vend në qershor të 2015, me BE-ja ka nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit. Në shkurt 2016, BiH kishte aplikuar për anëtarësim në BE-në, dhe në shtator ajo u pranua. Duhet të theksohet se në vitin 2015 hyri në fuqi dhe marrëveshja e tregtisë së lirë mes dy palëve.

Këmbimi tregtar midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Gjermanisë tre herë tejkalon atë ndërmjet BiH-së dhe Turqisë. Biznesi gjerman është përqendruar kryesisht në sektorin e energjisë dhe energjinë e ripërtëritshme. Fushat e tjera të eksporteve gjermane në BiH janë komponentë të automobilave, ndërtimit, industrisë së çimentos, përpunimi i materialeve të ndryshme, prodhimi i aluminit dhe produkteve të qumështit.

Organizata gjermane për bashkëpunim vepron në Sarajevë që nga viti 1993, ndërsa detyrë kryesore është përhapja e gjuhës gjermane nëpërmjet programeve edukative dhe plasimi i fuqisë punëtore të kualifikuar për të punuar në Republikën Federale të Gjermanisë. Që nga 2013, në Sarajevë vepron edhe Agjencia Gjermane për shkëmbime universitare (DAAD). Berlini gjithashtu mbështet fuqimisht reformat politike dhe ekonomike që kanë për qëllim anëtarësimin e BiH-së në Bashkimin Evropian. Në përgjithësi, ekziston një “simpati kulturore” fuqishme e popullsisë boshnjako-her\cegovase ndaj Gjermanisë dhe gjermanëve, siç dëshmohet nga fakti, se gjuha gjermane për nga popullariteti në shkolla tejkalon madje edhe anglishten. Ky tregues dallon në Republikën e serbe, ku gjuha më popullore e huaj është ajo ruse.

Lidhur me pozicionin e gjuhës turke në BiH, analistët SETA mendojnë se me nënshkrimin e Protokollit turko-boshnjako-hercegovase nga 2015 ka pozicionuar gjuhën turke si gjuhë të huaj të dytë në shkollat e BiH, ku rol të madh kishte në vitin 2009 në Sarajevë institute i hapur Yunus Emre.

Pikërisht kjo e dhënë, konsiderojnë anëtarët e SETA, ka shkaktuar reagimin e mediave perëndimore në kuptimin për të nxjerrë paralele me “Perandorinë Osmane”. Në Bosnjë dhe Hercegovinë (përveç komponentit të saj RS) nxënësve në shkolla u sugjerohet për të mësuar turqisht, arabisht apo gjermanisht. Teksa numri i nxënësve të cilët zgjedhin gjuhën gjermane për 40 herë tejkalon numrin e atyre që mësojnë turqisht, nuk është e qartë se me çfarë arsye bazohet “shqetësimi i madh i gjermanëve.”

Dhe në bazë të treguesve të investimeve të huaja në BiH, Turqia nuk ka asnjë arsye për t’u kënaqur. Në periudhën prej 1994 -2014 Turqia në këtë çështje mori vetëm vendin e 12-të. Duhet të theksohet se të dy vendet nënshkruan një Marrëveshje të Tregtisë së Lirë në vitin 2002 ndërsa në vitin 2007 janë hequr të gjitha barrierat doganore. Nga treguesit e përmendur del se pavarësisht afërsisë historike dhe kulturore që komunitetit të biznesit turk u lehtëson aksesin në tregun e BiH, ky vend me madhësinë e saj të vogël nuk është tërheqës për investitorët turq.

Në rrethana të tilla, Turqia arrin të tejkalojë Gjermaninë vetëm në eksportin e rroba, frutave dhe perimeve. Përveç kësaj, Turqia në BiH në sasi të mëdha eksporton tekstil, makineri elektrike dhe plastike.

Analistët e Seta në fund të raportit për Bosnjë dhe Hercegovinës konkludojnë se me përjashtim të “mjeteve të transportit”, në çështjet e tjera në të ardhmen e afërt në atë vend duhet pritur rritjen e konkurrencës mes Gjermanisë dhe Turqisë.

Kosova

Gjermania ishte një nga vendet e para në vitin 2008 që ka njohur Kosovën dhe ka marrë refugjatëve kosovarë gjatë luftës 1998 -1999. Analistët turq thonë se Gjermania kishte një pjesëmarrje të konsiderueshme në rindërtimin e Kosovës, qoftë përmes fondeve të caktuara ose përmes biznesit të paligjshëm. Shuma e ndihmës së drejtpërdrejtë financiare për Kosovën që nga viti 1998, vlerësohet të jetë rreth një miliardë euro. Gjatë vitit 2015, vetëm nëpërmjet Bankës Gjermane për Zhvillim janë ndarë 30 milionë euro, duke e bërë që Gjermania të renditet e dyta pas Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, pas anglishtes, gjermanishtja është gjuha më e rëndësishme e huaj që do të përdoret në Kosovë.

Analistët e Seta ekonominë e Kosovës e konsiderojnë si “të ndihmuar apo me donacione” – me prodhim minimal Kosova jeton nga ndihmat ndërkombëtare, duke përfshirë transferimin e mëtejshëm të parave nga diaspora kosovare në Gjermani dhe Zvicër. Nga GDP totale e shtetit, 1/3 përfshinë ndihmën e huaj, dhe një tjetër 10-15% nga transferimi i parave të diasporës. Sipas të dhënave të Odës Ekonomike të Kosovës, nga janari deri në nëntor të vitit 2015, në vend kanë hyrë 316 milionë euro investime të huaja direkt, nga të cilat 22% kanë ardhur nga Zvicra, 17% nga Turqia, 11% nga Britania e Madhe, sa edhe nga Shqipëria, dhe 9 % nga Gjermani.

Në vitin 2013, Turqia dhe Kosova nënshkruan një marrëveshje të tregtisë së lirë. Gjatë vitit 2015, investimet turke në Kosovë arrinin në 70 milionë euro, nga të cilat 40 milionë euro ka të bëjë me ndërtimin e projektit dhe operimin e aeroportit në Prishtinë, dhe pjesës tjetër të energjisë.

Projekti I lartcekur e rendit Turqinë lartë në kategoritë ndërkombëtare. Vlera e saj është rreth 140 milionë, dhe implementohet nga një konsorcium i kompanive turke Limak dhe Aeroports de Lyon (Francë). Konsorciumi Limak-Calik ka realizuar projektin e ndërtimit të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, ndërsa konsorciumi turk Bechtel Enka dhe ShBA investojnë 700 milionë euro në ndërtimin e autostradës që do të lidhë Kosovën me detin Adriatik. Në këtë mënyrë, edhe Turqia sheh mundësin indirekte për të dal në deti Adriatik, sepse ndikimi i saj politik dhe ekonomik në Kosovë, vazhdon të rritet, dhe tani tejkalon atë të Gjermanisë dhe çdo anëtar tjetër të BE-së.

Sipas të dhënave të përfaqësisë ekonomike turke në Prishtinë, në Kosovë veprojnë 41 kompani investuese turke. Ata deri në fund të vitit 2015, kanë investuar 346 milionë euro dhe ka krijuar rreth 6000 vende pune për njerëzit lokal.

Në përgjithësi, në Kosovë punojnë 4,908 kompani të huaja, prej të cilave në pronësi turke janë 568. Kurse të pastra turke janë 325.

Në Kosovë janë aktive dhe tre banka turke: Turk Ekonomi Bankasi (TEB), BKT (Banka Kombëtare Tregtare – pronësi Çalık) dhe Türkiye Is Bankasi. Ajo gjithashtu punon në mënyrë aktive një seri të kompanive të ndërtimit të mëdha turke.

Në Turqi, përmes bursave studiojnë 120 studentë kosovarë, dhe numri i përgjithshëm i nxënësve nga këto vende është mbi një mijë.

Siç u tha në numrin e kaluar, Kosova me Shqipërinë, është i vetmi vend në Ballkan ku eksporti turk tejkalon atë gjerman. Nga eksporti I përgjithshëm turk në vendet e Ballkanit, në Kosovë bie 3.1%, ndërkohë që i njëjti tregues në rastin e Gjermanisë është 0.6%.

Kosova nga analistët e SETA konsiderohet treg potencialisht fitimprurës për kompanitë turke, si dhe një platformë e favorshme për hyrjen e tyre në tregun e BE.

Është e rëndësishme të theksohet se kontaktet politike midis Turqisë dhe Kosovës janë shumë intensive dhe për Ankaranë pozitive. Kur në fund të vitit të kaluar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte në vizitë zyrtare në Turqi, tha se ishte “Vizita më e rëndësishme e tij në vitin 2016”, por po ashtu ka shprehur mbështetjen e tij të plotë në Turqi në luftën e saj me “organizatë terroriste Fetullaha Gulen”, dhe në përgjithësi terrorizmin. (Vazhdon) /KI/