Ndikimi i kujt është më i madhi në Ballkanin Perëndimor?

Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Shërbimin Evropian për Punë të Jashtme, Angelina Ajnhorst, konsideron se përkundër lidhjeve dhe interesave që vendet tjera kanë në Ballkan, BE ka ndikimin më të madh në rajon, raporton Kosova.info.

“Shikuar nga perspektiva e BE-së shoh se ne Bashkimi Evropian kemi ndikimin më të madh në Ballkan, mekanizmat më të mirë, politikën më të mirë dhe mënyrat më të mira për të realizuar rezultatet konkrete”, ka thënë Ajnhorst gjatë konferencës kushtuar zgjerimit të BE në Ballkanin Perëndimor të organizuar në Qendrën për studime të politikës evropiane në Bruksel.

Ajo konstatoi se Rusia ka “lidhje shekullore” tradicionale dhe interesim për rajonin e Ballkanit Perëndimor, ashtu siç ka Turqia dhe disa vende tjera.

“Ne nuk jemi atje sepse mendojmë se të tjerët do të vijnë dhe “prishin supën”. Ne jemi atje sepse mendojmë se është me rëndësi për njerëzit që jetojnë në rajon dhe për BE që bashkërisht të punojnë në paqe dhe prosperitet”, tha Ajnhorst.

Në BE disa herë vitet e fundit kanë treguar në përzierjen e lojtarëve të jashtëm, në vend të parë Rusisë, në situatën në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë në rajonin e Evropës Juglindore dhe tërë BE-së.

Këshilli Evropian në mars të vitit 2015 ka formuar grupin StratKom-in lindor i cili merret me preventivat dhe përgjigjet adekuate në aktivitetet dezinformuese të lojtarëve të jashtëm dhe promovon politikën e BE nga fqinjësia lindore.

Nga mesi i tetorit tetë ministra të jashtëm vende anëtare kanë kërkuar nga shefja e diplomacisë së BE-së Frederika Mogerini forcimin urgjent të aftësisë së StratKom, përfshirë grupin lindor StratKom në Ballkanin jugor dhe perëndimor. /K/