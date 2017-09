Ndeshje titanësh, Partizani pret Kukësin

Ndeshja kryesore e javës së dytë të kategorisë superiore do të zhvillohet sot ndërmjet Partizanit dhe Kukësit. Sfidë e cila do të luhet në orën 19:00 në stadiumin “Selman Stërmasi”. Partizani vjen në këtë duel pas humbjes surprizë ndaj Laçit me rezultatin 2-0 ndërsa kampionët në fuqi të Shqipërisë arritën në ndeshjen e parë të fitonin me rezultatin minimal 1-0 ndaj skuadrës së sapongjitur në elitën e futbollit shqiptar, Kamzës. Duhet thënë se Partizani nuk po kalon një moment të mirë si në fushën e blertë ndonëse është vetëm fillimi i kampionatit por edhe në frymën e grupit. Problemet mes drejtuesve të skuadrës dhe portierit Alban Hoxha janë në një pikë mjaft kritike dhe jo fryt dhënëse për skuadrën. Madje trajneri italian, Juliano ka theksuar se Hoxhës do t’i hiqet shiriti i kapitenit dhe do t’i kalojë Bathës. Një vendim ky që duhet thënë se nuk është pritur mirë edhe nga tifozët pasi dihet tashmë që Alban Hoxha është idhulli i tifozërisë së Partizanit.

“Në radhë të parë e rëndësishme është që kemi zgjidhur në mënyrën e duhur çështjen e Alban Hoxhës. Ai është një lojtar i rëndësishëm jo vetëm për ne si klub por edhe për kombëtaren dhe kampionatin shqiptar në tërësi. Fatmirësisht ky problem është zgjidhur edhe falë inteligjencës së Albanit si futbollist, por edhe nga ndërhyrja e shokëve të skuadrës. Hoxha bëri zgjedhjen e tij për sa i përket çështjes së shiritit të kapitenit dhe tashmë shiriti për shkak të një hierarkie që kemi në klub do ti kalojë Bathës”, shprehet tekniku i Partizanit. Trajneri vijon më tej duke theksuar se ndeshja përballë Kukësit është mjaft e rëndësishme, por ka besim se do të dalin me kokën lart në këtë takim. Ai thekson se gabimet ndaj Laçit nuk kërkon t’i përsërisë ndaj veri-lindorëve.

“Është një ndeshje shumë e rëndësishme, një nga sfidat kryesore të futbollit shqiptar, një ndeshje e madhe, por ne jemi përgatitur shumë mirë për ta kaluar me sukses këtë takim. Në ndeshjen Laçit nuk i bëmë siç duhet disa gjëra, dhe morëm një rezultat zhgënjyes por nga gabimet që kemi bërë në atë sfidë duhet të mësojmë dhe të mos i përsërisim përballë Kukësit. Gjithsesi ajo që më jep qetësinë e duhur është që në skuadër kam lojtarë shumë të fortë që do ta kalojnë këtë moment negativ. Një rezultat jo i mirë në javën e parë nuk do të ndikojë aspak në ndeshjen ndaj Kukësit, të jeni të sigurt për këtë”, shprehet tekniku italian. Mungesa e Fejzullahit nuk përbën problem për trajnerin pasi siç thekson ai, alternativat nuk mungojnë. “Më vjen keq që kemi humbur Fejzullahin, pasi është një lojtar me cilësi shumë të mirë dhe mbi të gjitha një djalë i shkëlqyer.

Për fatin tim të mirë kam shumë alternativa në skuadër dhe jam i qetë për atë do ta zëvendësojë Fejzullahin në ndeshjen ndaj Kukësit. Batha do të luajë dhe do të jetë kapiteni ynë. Adorjan? Mendoj do të jetë i gatshëm pasi i vetmi problem i tij është që ka ndierë lodhje pas ndeshjes së Kupës. Stafi mjekësor ka monitoruar me kujdes gjendjen e tij dhe besoj që do të luajë përballë Kukësit. Si Sukaj ashtu edhe Cani janë dy lojtarë shumë të rëndësishëm për Partizanin, jam i kënaqur që Cani po fiton pak nga pak formën e tij më të mirë. Ai është i gatshëm për këtë sfidë”, përfundon tekniku i Partizanit. Sa i përket Kukësit, veri-lindorët vijnë në këtë takim pas disfatës 1-0 ndaj Egnatias në takimin e parë të Kupës së Shqipërisë.

Luftëtari

Skuadra e Luftëtarit ka arritur një fitore me mjaft vlera në fushën e vështirë të Laçit. Gjirokastritët zhvilluan një paraqitje të madhe në këtë takim duke koleksionuar tre pikë me mjaft vlera. Dyshja fantastike Bregu-Abazaj e bënë këtë skuadër të ëndërrojë. Një asist i mrekullueshëm i Bregut u konkretizua në gol nga Abazaj. Skuadra e Luftëtarit nuk fitonte në fushën e kurbinasve prej një dekade. Laçi pretendoi një penallti në pjesën e dytë por diçka e tillë nuk u akordua nga gjyqtari i takimit. Abazaj shënon golin e dytë i cili u anuluar për pozicion jashtë loje. Luftëtari merr fitoren e parë në kampionat ndërsa Laçi ulet me këmbë në tokë pas fitores në ndeshjen e parë ndaj skuadrës së Partizanit.