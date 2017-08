Ndërtesa 79 katëshe në Dubai përfshihet nga zjarri (Video)

Një ndërtesë e lartë banimi 79 katëshe në pikën e turizmit në Duabi të Emirateve të Bashkuara Arabe është përfshirë nga flakët.

Nuk ka informacione për gjendjen e banorëve brenda, por videot e publikuara tregojnë për një panik të madh në zonën përreth.

Janë parë edhe banorë të cilët po dalin në panik nga ndërtesa.

Objekti 330 metra i lartë që dikur mbante rekordin e ndërtesës më të lartë të banimit në botë ishte përfshirë nga flakët edhe në vitin 2015.

#Dubai torch tower is currently burning in Dubai Marina @gulf_news 😱 pic.twitter.com/HvxxnOXSuk

— PepGenesio (@Mamad_ElShabazz) August 3, 2017