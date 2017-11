Ndërpritet prapë seanca e kuvendit, vazhdon të mërkurën

Seanca e Kuvendit të Kosovës është ndërprerë përsëri sot. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka njoftuar se seanca do të vazhdoj të mërkurën nga ora 10:00. Seanca e Kuvendit ishte ndërpre dje, për shkak se PDK, AAK e Nisma lëshuan sallën e Kuvendit. Ndërsa gjatë ditës së sotme, shefi i grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti me të filluar seanca e sotme e Kuvendit ka thënë që LDK-ja do ta lëshojë sallën e seancës. Kjo pasi që sipas tij dje në kryesi mbledhja është caktuar pa ndonjë konsensus. “Në mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit dje u caktua seanca duke u përdorur fuqia e votës, dhe nuk pati kurrfarë konsensusi dhe për këtë ne sot do ta lëshojmë seancën e Kuvendit”, ka thënë ai.

