“Nderi serb” stërvit qitje në qendrën ruse në Nish?

Portali Zhurnal i Sarajevës thotë se organizata “paramilitare” është e lidhur me “Ujqërit e natës”, të afërt me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, raporton Kosova.info.

Pjesëtarët e organizatës “paramilitare” “Nderi Serb” nga Nishi, që ka një degë në Republikën Sërbska, për vite me radhë trajnohen për qitje në Qendrën Humanitare Ruse në Nish, thekson në një publikim të saj portali Zhurnal i Sarajevës. “Qendrës së Vëllazërisë I ofruam ndihmë në njerëz. Dhe ata të llogarisin në ne”, shkruan në faqen” Nderi Serb “më 7 qershor 2016, mbi një fotografi ku Bojan Stojkoviq dhe shtatë persona të tjerë paraqiten në atë qendër në Nish.

Sipas Zurnal, organizata “Nderi Serb” shoqërohet me “Ujqërit e Nates”, një shoqatë e bikersve ruse të afërt me Presidentit Vladimir Putin, që është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara për veprime terroriste në Ukrainë.

Gjithashtu thuhet se Presidenti i RS Milorad Dodik nderoi “Ujqërit e natës”, ndërsa veteranët rusë dekoruan “Nderin Serb”.

Përfaqësuesit e “nderit të Serbisë”, kanë qëndruar në Banjallukë në dhjetor të vitit të kaluar, kur u pranuan në Asamblenë Kombëtare të RS, dhe më 9 janar, gjatë kremtimit të Dita e RS.

Në një nga shumë fotografi të publikuara, në të cilat paraqiten në uniforma të maskuara me ta në shoqëri, është edhe roja e kampit Keraterm edhe i dënuari i Hagës Damir Doshen.

“Merremi me punë humanitare,” tha kohë më parë për TV rajonal N1 udhëheqësi i “Nderit serb” nga Bosnja Igor Bilbija, disa herë i arrestuar krimineli I Prijedorit të cilin qysh më 2002 përfaqësuesit e KB në Bosnjë e kualifikuan si një bashkëpunëtor i “Mbreti i prostitucionit” Milorad Milakovica.

Milakoviç iku në Serbi pasi u dënua në BiH.

Bilbija ishte ulur në rendin e parë të Asamblesë Kombëtare të RS në dhjetor të vitit të kaluar, kur veteranët e luftës së fundit i dhanë mirënjohje të veçantë presidentit të “nderit serb” nga Nishi, Bojan Stojkoviq ndërsa në rrugët në Banjallukë, Bilbija ishte përsëri krah për krahë me Stojkoviç më 9 janar, gjatë kremtimit të Ditës së RS.

Në tekst gjithashtu theksohet se “Garda nderi serb” me vite ka marrëdhënie të mira me Shoqatën Ruse “Pasardhësit e fitores”ë.

Në dhjetor 2015, thuhet se në Nish, Presidenti i “Nderit Serb”, Bojan Stojkoviç, ka pranuar delegacionin “Pasardhësit e fitores” të udhëhequr nga gjenerali i Moskës Valery Vecheslavovich Kalyakin.

Në takim morën pjesë edhe Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të RS, Dushko Vukotiç, i cili është gjithashtu kryetari i “Pasardhësit Fitor” për Republikën e Serbisë.

Në Vesnik “Pasardhësi i Fitores” janë publikuar fotot ku anëtarët e kësaj shoqate fotografohen me Kozakët, në mesin e të cilëve ishte edhe Nikolaj Gjakovon.

Ky lider Kozak ishte një nga organizatorët e veprimeve paramilitare pro-ruse në Krime, ndërsa para zgjedhjeve në 2014, me 130 Kozak qëndruan në Banja Luka.

Megjithëse ata u prezantuan si ansambël kulturor, Kozakët sipas dokumenteve zyrtare, të cilët, siç pohohet i ka revista Zhurnal, në BH kanë hyrë në automjetet e MPB të RS.

Partia Demokratike Serbe (SDS) sot i bëri thirrje Presidentit të RS Milorad Dodik dhe Ministrit të Brendshëm Dragan Lukac të thonë si është e mundur që njerëzit me dosje të policisë, të të cilët në medie i ndërlidhin me vepra të rënda penale, me vite ftohen në pritje të Qeverisë së Republika Serbe me rastin e Dita e Republikës dhe për të marrë pjesë në një paradë festive.

Mediat në BiH botuan fotografitë e anëtarëve të organizatës “Nderi Serb” në Banjallukë më 9 janar, me rastin e festës së Dita e RS, fotografi në Asamblesë parlamentare të RS më 12 dhjetor të vitit të kaluar, si dhe fotografi me presidentin e RS Milorad Dodik.

Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të RS Dushko Vukotiç tha sot se ata ftuan anëtarët e organizatës “Nderi Serb” në Banjallukë për të festuar 9 janarin Dita së RS dhe se ai do ti nënshkruajë vetvetes burgim të përjetshëm nëse dëshmon se “nderi serb” është organizatë paraushtarake.

Në konferencën për shtyp, Vukotiq tha se anëtarët e “Nderit Serb” ishin në Asamblenë Kombëtare të RS si mysafirë të “Veteranët e RS” në asamblenë themeluese të organizatës “Pasardhësit e Veteranëve të RS”.

„Уколико се докаже да неко жели да преко најбољих, случајно преживелих синова РС, гради своју политичку каријеру на лажима и обманама јавности, онда тај мора да буде санкционисан. Ако се не докаже тврдња (министра безбедности БиХ) Драгана Мектића, било би коректно да поднесе оставку“, казао је Вукотић.

Ai tha se Presidenti i RS Milorad Dodik “nuk ka të bëjë fare me ardhjen e “Nderit serb” në RS dhe vlerësoi se Dodik ishte objekt i pretendimeve të Mektiç lidhur me atë organizatë.

“Neve, ashtu si të gjithë veteranët e tjerë në botë, me kartën e OKB-së na jepet mundësia që të kemi uniformat tona. Ne nuk po bëjmë asgjë sic nuk bëjnë veteranët e luftës në Serbisë, BiH … Nëse Mektic nuk e di këtë, le të kërkojë Zeid Dukmenic, pjesëtarë I ushtrisë së BH, I cili shumë para neve ka rreshtuar veteranët. Ne nuk kundërshtojmë këtë, sikurse nuk kundërshtojmë faktin se Mektiq është me ta në palestra në Sarajevë, “tha Vukotiç.

Ai njoftoi padi kundër Mektiç, si dhe ndaj gazetarëve në Sarajevë portalit Zhurnal Avdo Avdic dhe blogerit Slobodan Vaskoviç nga Banjalluka, për shkak të akuzave të tyre se anëtarët e “nderit serbe” janë grup paraushtarak.

Igor Bilbija, i cili drejton organizimin e degës së “nder serb” në RS, ka thënë se kjo organizatë në RS është në fazën e themelimit dhe se ka vetëm mbështetës, si dhe merret me “punë thjesht humanitare.”

“Në uniforma u fotografuam me Veteranë të RS para hapësirave të tyre dhe më pas kemi zhveshur uniformat. Nuk kemi kurrfarë armë. Ajo që është fotografuar Bojan (Bojan Stojkovic, kryetar I ‘nderi Serb) është një armë e ‘ersoft klubeve’ në Serbi, tha Bilbija.

Përfaqësuesit e opozitës në RS kërkuan më herët që autoritetet në RS të përgjigjën në pyetjen se kush i solli anëtarët e “nderit serb” në Asamblenë Kombëtare të RS dhe në paradë me rastin e Ditës së RS, pasi ajo dëmtoi reputacionin ndërkombëtar të RS.

Gazeta londineze Gardian, duke iu referuar shkrimit të portalit Zhurnal dhe të dhënat e agjencisë së inteligjencës në BiH, në një publikim të saj thekson se organizata “Nderi Serb” është një njësi paramilitare që po stërvitet në Qendrën Humanitare Ruse-Serbe në Nish.

Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Srbe njoftoi se sipas informacionit në dispozicion nuk ka urdhër të Interpolit për personat pranë organizatës “Nderi Serb”.

Ministria e Brendshme e RS-së nuk mund të japë informacion nëse një person është duke u hetuar apo marrë në pyetje, janë përgjigjur nga Ministria e Brendshme e Republikës Serbe në pyetjen e Dnevni Avaz nëse procedura është zhvilluar kundër organizatës “Nderi Serb”.

“Sipas informatave në dispozicion, nuk ka urdhër të Interpolit në lidhje me personat e afërt me” nderin e Serbisë “, theksojnë nga MPB e RS. /Kosova.info/