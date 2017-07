Ndalohet vetura që kishte me vete drogë, do të habiteni se kush gjendej në veturë

Policia e Kosovës, bazuar ne informacionet që posedonte ka ndaluar nje veturë të dyshimtë me targa vendore. Gjatë realizimit të procedurave të kontrollit në veturë është gjetur edhe një sasi e substancës narkotike.

“Dy persona janë arrestuar lidhur me këtë rast dhe pasi qe njeri nga te dyshuarit është pjesëtar i PK-së të gjitha veprimet do te ndërmerren ne konsultim me IPK-në dhe prokurorin kompetent. Policia është e përkushtuar qe pamvarsisht nga roli dhe funksioni qe individet mund te kenë kushdo qe bie ndesh me ligjin do te përballet me masa rigoroze”, ka thënë për “Indeksonline”, zëdhënësi i PK-së, Daut Hoxha.