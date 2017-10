Ndalohet nga policia Milaim Zeka, dyshohet për mashtrim me viza

Prokuroria e Kosovës ka urdhëruar Policinë e Kosovës ta ndalojë dhe ta mbaj 48 orë, derisa gjykatësi hetues të marr vendim nëse Zekës do t`i vazhdohet mbajtja në arrest apo do të lirohet.

Sipas burimeve policore Zeka aktualisht është te stacioni qendra. Njësia për krime ekonomike e cila ka kryer hetimet për mashtrimin me viza të 920 qytetarëve, dorëzoi lëndën në prokurori në bazë të cilës u arrestua Zeka.

Daut Hoxha, nga Zyra për informim e Policisë së Kosovës, i tha rtklive.com se policia ka intervistuar M.Z, lidhur me vepren që ndërlidhet me “mashtrim” dhe shmangie nga tatimi. Lidhur me këtë rast policia sipas tij, do t’i ndërmarr të gjitha veprimet e mëtejme në konsultim dhe në koordinim me prokurorinë kompetente.

Arrestimi i Zekës ka ndodhur pak ditë pasi ‘Insajderi’ publikoi ditë më parë hulumtimin se Zeka dyshohej në përfshirjen në skandal me viza, në të cilin dyshohet se Zeka ka qenë i implikuar, duke krijuar një biznes të tillë bashkë me partnerin e tij biznesmen, Ilir Krasniqi.

920 kosovarë kanë provuar të emigrojnë në Gjermani me viza pune nëpërmjet një agjencie punësimi, e cila në siç thuhet ishte një skemë mashtrimi e deputetit Milaim Zeka dhe partnerit të tij, Ilir Krasniqi, ka raportuar Insajderi, më 3 tetor të këtij viti.

Sipas hulumtimit të kësaj gazete, aplikantët kanë paguar nga 50 euro deri në 3500 euro për një vizë pune. Por, në vend të punësimit dyshohet se aplikantët janë gjendur brenda një skeme mashtrimi, të cilën Prokuroria ka nisur hetimet për krim të organizuar, mashtrim dhe shmangie nga tatimi.

Partneri i Zekës, Ilir Krasniqi, tashmë ndodhet në paraburgim, pasi për të njëjtën skemë ishte arrestuar para disa javësh.