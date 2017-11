Ndalesat për hyrje në kafene apo klube vlejnë edhe për kryeministra – ky duket të jetë rasti me Theresa May

Pas reduktimit të fondeve për policinë, duket që pronaret e lokaleve janë të nevrikosur me kryeministren britanike, Theresa May. Duket se ajo mund të përballet me probleme nëse do të dëshirojë të hyjë në një lokal për një pije dhe të relaksohet pas impenjimeve të mëdha që ka gjatë një dite pune në numrin 10 të Doëning Street, shkruan Kosova.info.

Pronarët e pub-eve në zonën zgjedhore të May, në Maidenhead, janë shprehur se po mendojnë që ta ndalojnë kryeministren të hyjë në lokalet e tyre. Sipas tyre, pas reduktimit të fondeve për policinë njerëzit po ndjehen më pak të sigurt. Kjo ka ndikuar në krijimin e situatave të tilla kur policëve u duhet ndonjëherë një orë për të reaguar në rast se raportohen telashe në ndonjë pub. Kjo po ndikon në rrezikimin e stafit dhe klientëve.

Nëse pronarët do të blejnë dakord për një gjë të tillë, ka gjasa që May do t’i të duhet të gjejnë një vend tjetër për tu relaksuar. Jo gjë e zakontë për një kryeministre, apo? /Kosova.info/