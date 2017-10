Ndahen çmimet e gazetarisë për varfëri

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një takim të këndshëm me nënën, motrat dhe kunatën. Takimi është zhvilluar në ambientet e Qeverisë së Kosovës ndërsa ka thënë se ky aktivitet ditor ia ka zbukuruar ditën. “Secili takim me nanën na i freskon kujtimet e fëmijërisë dhe të rritës, na i kujton vuajtjet por edhe ëndrrat dhe gëzimet familjare. Sot më zbukuruan ditën me vizitën e tyre nana ime, Ruka, dhe motrat Mema e Antigona, si dhe kunata Suzana, që erdhën nga Gllogjani për t’me uruar...