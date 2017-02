NATO “i ndihmon Ballkanit” t’i rezistojë ndërhyrjes ruse

Pas vendimit të presidentit Gjorge Ivanov se do t’i ndajë mandatin asaj partie e cila do të arrijë të sigurojë shumicën parlamentare, paritë maqedonase VMRO DPMNE dhe LSDM nuk kanë dhënë...

Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka konfirmuar se të enjten, në orët e pasdites, do të takohet në Rashkë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, siç tha, për t’i njoftuar me...