Natasha Bedingfield së shpejti nënë

Natasha Bedingfield dhe burri Matthew Robinson presin fëmijën e tyre të parë së bashku!, shkruan Kosova.info.

Këngëtarja 35-vjeçare e këngës “Unwritten” vendosi që përmes Instagram të konfirmoj lajmin me një foto të bukur të çiftit.

“Matt dhe unë jemi të ngazëllyer për të ndarë me ju lajmin që do sjellim një jetë të re të vogël në botë! Me padurim po presim që të fillojmë këtë udhëtim të mrekullueshëm së bashku.Një falënderim i madh për mikun tim @itstroyjensen për kapjen e këtij momenti të mrekullueshëm në këtë kohë për ne”, ajo e përshkroi fotografinë e postuar ku shihet barku i fryrë i mbështetur tek bashkëshorti i saj.

Urime për çiftin e lumtur! /KI/