‘Nata me e keqe e Kosovës qysh prej shpalljes se pavarësisë pritet të ndodhë këtë javë’

Deputeti i Vetëvendosjes, Albin Kurti dje ka arritur një marrëveshje me liderët e koalicionit PAN që deputetët e partisë së tij ta votojnë ligjin për shfuqizimin e Gjykatës Speciale.

Këtë e ka bërë publike gazetari Arben Ahmeti përmes rrjetit social Facebook.

Për më tepër Ahmeti në postimin e tij ndër të tjera shkruan se ‘Nata më e keqe qysh prej shpalljes së pavarësisë pritet të ketë përpjekje të ndodhë këtë javë’.

Ja postimi i plotë i Ahmetit në Facebook

Albini është takuar dje me liderët e PAN-it dhe marrëveshja qe ai me 20 deputetet e tij ta mbeshtese ligjin kundër speciales është gati.

Përpjekja me e madhe anti Kosove po behet me pajtimin e PDK, AAK e Nisma si dhe një pjese te VV-se. Nata me e keqe e Kosovës qysh prej shpalljes se pavarësisë pritet te këtë përpjekje te ndodhe këtë jave.

