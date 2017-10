Nasrallah: Vota kurde mund të çojë në “luftëra të brendshme”

Udhëheqësi i lëvizjes shiite, Hizballah, të mbështetur nga Irani, e ka quajtur referendumin për pavarësi kurde si hapin e parë drejt ndarjes së Lindjes së Mesme dhe paralajmëroi se kjo do të mund të çonte në “luftëra të brendshme”.

“Kjo do i hapë derën ndarjes” ka thënë Hassan Nasrallah, në Bejrut. “ Ndarja do të thotë të marrësh rajonin me luftëra të brendshme, ku fundin dhe kohën e di veç Zoti”.

Kurdët e Irakut votuan me 25 shtator për pavarësi.