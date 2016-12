Naser Mustafa: Investimet e huaja ‘infuzion’ për Kosovën

Naser Mustafa kryetar i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër në emisionin e mëngjesit në RTK-së tha se ka tri vjet që funksionon si rrjet. “Themelimi i këtij rrjeti ka qenë si ide që çështjen e Kosovës ta ngris edhe më shumë sa i përket investimeve, sepse vendi jonë ka nevojë për investime dhe duke e parë që investitorët e huaj po largohen nga Kosova, kjo ka qenë si ide që të tërheqim investitor”, tha ai .

Në diasporë, sipas tij, kishte përçarje të partive politike dhe fillimi i këtij organizimi shihej me skepticizëm. “Prandaj ne e kemi marrë si mision tonin dhe me ketë tashmë kemi edhe rezultate”, tha ai.

Mes tjerash, ai ka shtuar se për t’i bindur investitorët ka qenë e vështirë dhe vazhdon të jetë e vështirë.

“Ne nuk presim investitorë të mëdhenj të huaj që të vijnë në Kosovë, por ne kemi nisur me investitor të ekonomisë së vogël që të vijnë në Kosovë dhe të investojnë këtu. Tashmë kemi filluar t’i bindim investitorët e huaj, mirëpo ata na pyesin se çfarë keni bërë ju për të investuar ”, ka thënë ai.

“Unë u kam thënë se edhe vetë kam investuar në ekonomi të vogël në Kosovë. Prandaj kam shpresë që brenda 5 vitesh të kemi suksese në këtë drejtim. Këtu, tashmë kanë filluar gjërat të ndryshohen sa u përket investimeve dhe se nuk do të ketë më aso problem të natyrës së mitmarrjes”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se zyra e rrjetit të bizneseve vetëm funksionon në Prishtinë.

“Zyra qendrore është në Amerikë dhe numri i bizneseve varion, në 2015 kanë qenë rreth 250 biznese dhe se tashmë jemi rritur në këtë drejtim”, tha ai.

Ai tha se si rrjet kanë dy objektiva , e para të njihemi me bizneset dhe më pas të fuqizohet bashkëpunimi me to. “Kemi kompani që kanë qarkullim milionësh që marrin nga Kosovë për në Zvicër dhe kjo është një infuzion për ekonominë e Kosovës”, tha ai.