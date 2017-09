NASA shprehet për fundin e botës

Një teori konspirative ka qarkulluar ditët e fundit se një planet i fshehur “Nibiru” do të godas Tokën nesër [të shtunën].

Duke parë hovin që ka marrë ky lajm, NASA është detyruar që të dalë me sqarim lidhur me këtë problem.

NASA ka treguar se nuk do të ndodhë asgjë të shtunën. Planeti “X” ose i ashtuquajturi “Nibiru” nuk ekziston.

“Disa njerëz kanë parashikuar se botës do t’i vijë fundi më 23 shtator kur një planet do të përplaset me Tokën. Planeti në fjalë, Nibiru, nuk ekziston dhe nuk do të ketë përplasje”, ka sqaruar NASA e cila shton se një parashikim i tillë për përplasje kishte qarkulluar edhe në vitin 2003.