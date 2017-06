Nard Ndoka në krah të Bashës: Shpresa e opozitës është Lulzim Basha

Partia Demokratike ka siguruar mandatin e 5-të në Qarkun e Shkodrës, ku ka rikonfirumuar si deputet për legjislaturën e ardhshme edhe aleatin e saj Nard Ndoka.

Ndërkohë nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, Nard Ndoka, ka falënderuar qytetarët e Shkodrës, të cilët sipas tij edhe këtë herë dolën fitimtarë përballë shtetit të agresuar, blerjes së votës dhe presioneve deri në dhunë fizike.

“Falenderoj nga zemra të gjithë ata votues që besuan ‘Opozitën e Bashkuar’, Partinë Demokratike! Mirënjohje për të gjithë qytetarët e Qarkut Shkodër, që edhe kësaj radhe dolën fitimtarë përballë shtetit të agresuar, blerjes masive të votës, presioneve deri në dhunë fizike”, shkruan Ndoka në statusin e tij në Facebook.

Ndërkohë për sa i përket zërave të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e kreut të PD-së, Lulzim Basha pas rezultatit të marrë në zgjedhje, Ndoka shkruan se demokratët nuk kanë kohë për të humbur duke dëgjuar kritikë inaçorë.

“Demokratët nuk kanë kohë për të humbur, as për të vajtuar, as për të dëgjuar kritikët inatçorë, që vetëm shajnë e kritikojnë. Personazhe pa alternativa, pa ide, por vetem me mllef!Opozita ka një projekt, ka një alternativë, ka një shpresë, dhe ky është Lulzim Basha!”, shkruan kreu i Partisë Demokristiane.

Postimi në Facebook: