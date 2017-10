Napoli perfekt fiton edhe në Olimpico

Me kualitet të jashtëzakonshëm, por edhe me fat. Ashtu si episodi i golit të Insignes në minutën e 20-të, prej të cilit Napoli fitoi 1-0 në fushën e Romës. Napoli dhe Elseid Hysaj projektohen drejt titullit kampion në Itali. Skuadra e mbrojtësit shqiptar dha një tjetër provë force dhe ruajti ecurinë perfekte me 8 fitore në po kaq ndeshje të luajtura në Serinë A.

Në një pjesë të parë të lojës të dominuar nga skuadra e Sarrit, Lorenzo Insignes i mjaftuan 20 minuta për të thyer mallkimin, pasi gjeti golin e parë në 9 ndeshje të luajtura përballë Romës. I ndihmuar nga prekja e pafat e topit e De Rossit, sulmuesi i Napolit realizoi golin e 100-të në karrierë pikërisht në Olimpico, në stadiumin ku në vitin 2013 shënoi edhe golin e parë me përfaqësuesen italiane përballë Argjentinës.

Në një mbrëmje me paraqitje solide në mbrojtje, me një garanci si Hysaj, Roma dukej se e kishte të pamundur të shënonte.

Shtylla i erdhi në ndihmë portierit Reina pas goditjes së Fazios në të 70-ën, ndërsa edhe devijimi me kokë i Dzekos në minutën e 85-të u frenua nga traversa. Gjithçka në mbrëmjen në Olimpico foli për napoletanët, që regjistruan fitoren e dytë radhazi në këtë impiant përballë verdhekuqve. Skuadra e Sarrit e rrit në +5 diferencën nga ndjekësit në renditje dhe provojnë shkëputjen e parë sezonale nga rivalët. Titulli fitohet edhe me fat dhe pas startit të shkëlqyer të sezonit te Napoli kanë nisur të ëndërrojnë. /ss/