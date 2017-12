Napoli i fiton tri pikë ndaj Sampdorias, e ruan kreun e Serie A

Napoli e ka mundur Sampdorian në një ndeshje triler në “Sao Paolo”, ku pati shumë gola, kartonë të verdhë, si dhe një të kuq.

Napoli e përmbysi disavantazhin dy herë për të shënuar fitore 3:2, në kuadër të javës së 18-të të kampionatit Italian.

Ramirez i befasoi vendasit duke shënuar për 0-1 në minutën e 2-të, por Napoli u përgjigj përmes Allan në minutën e 16-të, duke barazuar gjithçka. Ndërsa golin e dytë në ndeshje për mysafirët e shënoi Quagliarella nga penalltia në minutën e 27-të.

Megjithatë, kjo s’i zmbrapsi napolitanët, të cilët furishëm shënuar dy herë në minutat 33’ dhe 39’ për të shkuar baras 2-2 në pushim të pjesëve.

Ndeshja ishte mjaft e tensionuar me tetë kartonë të verdhë dhe një të kuq.

Napoli ruan kreun e tabelës me 45 pikë, katër më shumë se Juventus që është i dyti dhe me një ndeshje më pak të zhvilluar. Sampdoria mbetet e gjashta me 27 pikë.

Arlind SOPA