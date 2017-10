Napoli, De Laurentiis: “Sarri edhe 10 vjet me ne!”

Nga maja e klasifikimit, që e bën skuadrën e Napolit edhe më atraktive për tifozët e saj, Presidenti Aurelio De Laurentis deklaron se këtë herë mundësitë e suksesit për titullin e Serisë A janë konkrete. Më shume bindje dhe jo vetëm shpresë shfaqet 68 vjeçari duke u mbështetur edhe tek projekti që ka nisur tre vite më parë, kohë në të cilën i besoi drejtimin teknik të skuadrës Maurizio Sarri dhe Cristiano Giuntoli:

“Vendi i parë nuk më çudit aspak por edhe nuk më ekzalton, sepse besoj që të vërtetën do të fillojmë ta njohim në fund të muajit mars. Në majën e këtij suksesi qëndron Sarri të cilin e mbështeta unë duke marrë përsipër edhe kritikat e sulmet e herëpashershme. E desha shumë që në fillim e tani e do e gjithë tifozëria dhe skuadra. Sarri ka një avantazh shumë të madh, nuk është një njeri i bezdisshëm, me të mund të flasësh me qetësi për çdo gjë, është i përgatitur ai është i duhuri, dhe shpresoj ta kemi mes nesh edhe për 10 vite të tjerë.”

Përshtypjet pas ndeshjeve të para të zhvilluara në kampionat e bëjnë këtë Nappoli të flasë shumë më bindshëm se sa sezonin e shkuar, dhe për këtë De Laurentis, shton se vitin e shkuar iu desh të verifikonin se si do të zëvendësonin Higuain.:

“Me Milik dukej sikur ishim përshtatur mirë më pas u dëmtua. i supruam të gjitha vështirësitë në momentin që Sarri pati intuitën të të spostonte Mertens në mesfushë. por ato pikë që kishim humbur ndërkohë na ndaluam të merrnim fitoren”.