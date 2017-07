Naomi Campbell gjen dashurinë e jetës së saj, në krahët e multimilionerit Camilleri (Foto)

Supermodelja Naomi Campbell mesa duket e ka gjetur më në fund dashurinë e jetës së saj. 47-vjeçarja thuhet se po takohet fshehurazi me multimilioneri egjiptian Louis C. Camilleri.

Burime për The Sun ka treguar se Naomi ka shijuar disa darka romatike me 61-vjeçarin, i cili ka qenë kreun e Philip Morris International dhe ka një pasuri me vlerë 150 milionë pound. Por modelja heziton të jap ndonjë detaj në lidhje me romancën me babain e 3 fëmijëve.

Raportohet se çifti ka rënë në dashuri në Formula One ku frekuentonin të njëjtat gara dhe më pas filluan të takoheshin bashkë.