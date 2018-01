Naftëtarët kosovarë kërkojnë ligj për karburantet

Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës kërkon nga Qeveria Haradinaj, që sa më parë ta procedoj për miratim Projektligjin për karburante, i cili pas shumë vitesh, sipas tyre, do ta rregullonte këtë fushë që konsiderohet shumë specifike.

Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve, Fadil Berjani në emisionin “Mirëmëngjesi Kosovë” në RTK, tha se ligji për karburantet nuk po miratohet për çështje politike. Ndërsa me miratimin e ligjit, sipas tij, rregullohet përfundimisht funksionimi, cilësia dhe rregullimi i ndërtimit të pikave të karburanteve nëpër rrugët e vendit.

Ai tha se si shoqatë kanë pasur takime me dikasteret qeveritare, por edhe me vetë kryeministrin Ramush Haradinaj, nga cili kanë marrë premtim se ligji do të procedohet më në fund në Qeveri e Kuvend.

Berjani po ashtu kërkoi nga institucionet vendore që të hiqet akciza për butanin (gazin), i cili, siç tha ai, do të jetë një lehtësim për amvisëritë. Sipas tij, 97 për qind e gazit që shitet në Kosovë shkon për amvisëri dhe vetëm 3 për qind për automjete.

Ndërsa sa i përket cilësisë së naftës, ai tha se nuk është në nivelin e dëshiruar, por është cilësia e njëjtë me shtetet në regjionit, për faktin se karburantet që shiten në Kosovë merren nipër rafineritë e vendeve fqinje, Shqipërisë, Serbisë e Maqedonisë.

Berjani po ashti i garantoi qytetarët se pikat e karburanteve janë të kalibruara dhe sa paguan aq edhe merr “litra është litër”.