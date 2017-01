Mustafa: Treni nuk futet në Kosovë, kjo situatë lojë e pandershme e Serbisë

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se treni serb nuk do të futet në Kosovë, dhe se kthimi i tij prapa është veprimi i duhur.

“Kthimi prapa i këtij treni është veprim i duhur dhe hyrja e tij nuk do të lejohet, nëse do të hynte do të trajtohej në përputhje të plotë me ligjet e Kosovës”.

Mustafa këtë situatë e ka cilësuar si të panevojshme, dhe një lojë të pandershme të Serbisë, njofton Klan Kosova.

“Shqetësimin që kemi pasur dhe kemi përjetuar me një situatë të panevojshme, të krijuar nga Serbia, në kuadër të lojërave te pandershme, bashkëndjej me ju dhe ju falënderoj për përkrahjen”.

Ai në një konferencë të jashtëzakonshme, ka thënë se Qeveria e Kosovës dhe të gjitha dikasteret kanë trajtuar këtë çështje.

“Qeveria e Kosovës dhe të gjitha dikasteret e saj, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Infrastrukturës, Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe autoritetet e tjera janë angazhuar gjatë gjithë këtyre ditëve që të angazhohen për të trajtuar këtë çështje”.