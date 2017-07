Mustafa tregon se kush mund të jetë pjesë e Forumit të Prishtinasve

Njëri nga nismëtarët e formimit të Forumit të Prishtinasve, Muhamet Mustafa, në emisionin InfoBox të RTV Dukagjinit, ka folur për formimin e forumit të Prishtinasve, duke dhënë detaje se çka kanë pas në plan, përfshirë edhe pengesat.

Mustafa tha se ata që nuk ndihen prishtinasë, nuk mund të jenë pjesë e këtij forumi.

“Fundi i fundit, ne s’do të bëjmë hetim për asnjë biografi të asnjë njeri. Anëtarë të forumit do të bëhen siç ju thash, qytetarët që e ndjejnë vetën prishtinas. I aprovojnë këto qëllime të këtij statuti, do të jenë anëtarë të mirëseardhur, dhe do të jenë anëtarë të këtij forumi”, tha ai.

Mustafa, që dështoi të bëhej deputet i Kuvendit të Kosovës në zgjedhjet e 11 qershorit, tha se LDK natyrshëm duhet të rrijë në opozitë, por përmendi disa kritere për të cilat kryesia e kësaj partie, do të duhej t’i ketë në rast se vjen situata dhe të jetë pozitë.

“Në qoftëse LDK-ja sigurohet që programi i saj ekonomik, programi në integrimet ekonomike e euroatlantike zbatohet, dhe e siguron LDK-ja udhëheqjen në zbatimin e këtij programi, atëherë LDK duhet me mendu që për hir të gjendjes ekonomike, të hyjë në qeveri. Përndryshe, në asnjë mënyrë”, tha ai.

Ai gjithashtu, tha se PDK-ja e ka kohën që të shkoj në opozitë, si humbësja më e madhe e zgjedhjeve të fundit.