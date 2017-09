Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa tha se LDK do të zhvillojë fushatë zgjedhore të drejtë, të sinqertë dhe demokratike, ndërsa sipas tij, qytetarët me votë do të ndëshkojnë kapësit e shtetit.

Mustafa në rrjetin social Facebook shkruan se ka ardhur koha për standard të ri jete.

Lexoni të plotë statusin e kryetarit të LDK-së: