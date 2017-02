Mustafa telegram ngushëllimi pas ndarjes nga jeta të shkrimtarit Dritëro Agolli

Me rastin e vdekjes së shkrimtarit të njohur shqiptar, Dritëro Agolli, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, ngushëllon familjen, njerëzit e letërsisë dhe të kulturës, për humbjen...

Kryetari i AAK-së Ramus Haradinaj ka shkruar një status në Facebook me anë së cilit ka shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e shkrimtarit Dritëro Agolli. Postimi i Haradinajt...

Shkruan: Rexhep ShAHU Udha e mbare Dritero, Poet. Thjeshte jetove e thjeshte shkove. Kur po te shoh sot ne foto me lloj lloj muti po me mbushet mendja me...