Mustafa takon Pacollin, thotë se koalicioni i tij është i fortë si në ditët e para

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa ka treguar se është takuar me Behgjet Pacollin dhe ka thënë se koalicioni i krijuar me AKR’në dhe me Alternativën është i fortë aq sa ishte në ditët e fillimit të tij.

Përmes një shkrimi në Facebook, Mustafa ka thënë se qëndrimet e shprehura për t’u krijuar qeveria e vendit, janë shprehje e orientimeve shtet formuese të partnerëve të tyre dhe për këtë, ai ka thënë se LDK nuk e kupton si orientim për thyerje të marrëveshjes së koalicionit dhe perspektivës së tyre të përbashkët.

“LDK, jo vetëm në nivel parlamentar por edhe në zgjedhje lokale do të bashkëpunoj ngushtë me AKR-në në shumë komuna si dhe me Alternativën, atje ku gjejmë interes të përbashkët”, ka shkruar Mustafa.

Ky është statusi i Isa Mustafës i plotë: