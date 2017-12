Mustafa: Sulmi ishte mirë i organizuar

Drejtori i Postës dhe Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, ka përshkruar sulmin fizik i cili ndodhi ndaj tij ditën e sotme. Ai ka treguar se me personat që e kanë sulmuar, nuk ka pasur asnjë problem.

Thotë se ka mbet i shokuar nga sulmi i sotëm. Tregon se sulmi ndaj tij ishte i organizuar mirë.

‘Ka qenë mirë e organizuar… brenda lokalit është polici në uniformë që nuk reagon’, ka treguar para mediave Mustafa.

Thotë se u sulmua pa arsye.

“Pa as edhe një arsye të vetme polici që s’ia di emrin po e njoh si Tarkan dhe e di që është një nga policët e krimit të organizuar thërret me emër personin me të cilin isha aty…në tentim të përshëndetjes me të në veçanti nga shoqëruesi im u sulmuam”, shpjegoi ai.

Mustafa tha se ‘nuk është frikësuar’ dhe se do të vazhdoj punën.

Sulmin e sotëm e quajti sulm ndaj PTK’së.

“Nuk do të zmbrapsem para tyre e askujt tjetër. Po shqetësohem sesi dy zyrtarë policorë sulmojnë drejtorin e PTK’së, jo Agron Mustafën, por drejtorin e PTK’së”, tha ai.

Drejtori i Postës dhe Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa është sulmuar sot fizikisht nga dy policë në lagjen e njohur si “Te Qafa” në Prishtinë. Sulmuesit e Agron Mustafës janë identifikuar të jenë dy policët, Nazim Sahiti dhe Avni Berisha.