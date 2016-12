Mustafa: Serbia murin e ka bërë me qëllim, dialogu i pashmangshëm

Kryeministri i vendit, Isa Mustafa, deklaroi në emisionin “Debat”, në RTK se Serbët me murin vetën po e izolojnë dhe se kjo nuk është dhe nuk duhet të jetë tema më e rëndësishme në Kosovë.

Ai tha se Serbia këtë e ka bërë me qëllim që të hap një tem të re në vendin tonë. “Për këtë muri në veri nuk ka qenë i njoftuar askush”. Ai tha se nuk mund të jetë në dijeni për diçka që nuk ka qenë e dukshme, por pasi është ndërtuar muri atëherë është parë se çka po ndodh.

Muri tha ai është pa leje dhe argument jo vetëm fizik i ndarjes por edhe kushtetues për komunikimin e qytetarëve të përkatësive etnike e fetare.

“Megjithatë në asnjë rast nuk duhet të lidhemi për atë muri, sepse kemi shumë gjëra tjera me të cilat duhet të merremi”, tha Mustafa.

Mustafa tha se Kosova është shtet i pavarur dhe se deshën apo jo ata në një periudhë të shkurtër do ta pranojnë këtë fakt.

Mustafa tha se në dialog nuk ka hasur as nga ana e Serbisë çështjen e ndarjes së Kosovës.

Kryeministri i vendit tha se asnjëherë Qeveria e Serbisë nuk mund të vendos për asgjë dhe as për ministra, sepse nuk do tu jepet shansi asnjëherë “Ata të cilët janë të interesuar të punojnë për serbët e Kosovës është e mirë, por nuk do të mund të zbatojnë urdhra apo politika të Beogradit. Në Prishtinë, ata do ti realizojnë politikat e Republikës së Kosovës”.

Sa i përket Asociacionit të Komunave Serbe, Mustafa tha se Asociacioni nuk ka asnjë vlerë, por vetëm të bashkëpunimit, e jo të ekzekutimit.

“Nuk kemi alternativë tjetër pos dialogut, si Veriu, asetet ekonomike, transporti hekurudhor, ajror që ndërlidhet edhe me integrimin Evropian, andaj dialogu është i pashmangshëm”. Kryeministri tha se po ju siguroj se në Bruksel kemi biseduar deri në 17 orë dhe nuk kanë qenë të lehta e shpeshherë pa marrëveshje, por kur jemi bindur që ato marrëveshje janë në harmoni me ligjet e Kosovës atëherë jemi marr vesh.

Sa i përket luftës së terrorizmit ai tha se kjo është një punë e mir e bërë nga mekanizmat apo institucionet relevante në vend. “Të gjithë duhet të jemi të shqetësuar sa i përket terrorizmit sepse jemi në një proces të tillë botëror, organet janë duke bërë punën e vet por nëse bëjmë një aleancë me qytetarët dhe të gjithë që të kemi stabilitet e siguri”.

Sa i përket liberalizimit prapë po them se kemi përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, kur ka progres në luftën kundër krimit të organizuar por një hov i madh rreth kësaj teme, po bënë që të zbehet pak përparimi.

Gjykata Speciale është shqetësim, kur dihet se njerëzit tanë do i nënshtrohen këtij procesi dhe duhet të kemi besim në analizat ndërkombëtare që njerëzit tanë të dalin të pafajshëm dhe të dëshmojnë që kanë luftuar drejtë.

Ai tha se kanë bërë përgatitjet për sigurimet shëndetësore dhe gjysmën e vitit tjetër të fillohet me këtë proces, mirëpo një herë derisa të bëjnë analizat dhe përgatitjet duhet pritur. Por në vitin 2018 Mustafa tha se do të pritet fillimi i realizimit të sigurimeve shëndetësore.

Sa i përket pasurisë së tij, ai tha se disa gjëra që po i sheh në emisione të caktuar nuk po e njeh veten, ai tha se gjithë deklarimin e pasurisë e ka bërë dhe atë që pasqyrohet në media nuk është e vërtetë. “Kjo çështje duhet të trajtohet nga ana e gjyqësisë dhe drejtësisë dhe këtë do ta kërkojë”.

Kryeministri tha se nuk është e drejtë të sulmohet një familje dhe sipas tij, djemtë e tij kanë të drejtë të punojnë sepse e kanë riskun e vet.

Mustafa: Krenohem me të rinjtë dhe studentët e mi

Kryeministri i vendit, Isa Mustafa deklaroi se është krenar me të rinjtë dhe studentët e tij dhe se secili që shkon jashtë për studime, është konkurrentë i denjë me vendet tjera.

Mustafa tha se nuk do të thotë se ne jemi të dobët në cilësinë e arsimit dhe secili që do të shkojë jashtë vendit do të dal mirë, mirëpo ai tha se ka vend për përmirësim në këtë drejtim.

Ai tha se duhet të vazhdojnë me reformën në arsim duke marrë parasysh edhe PISA-n.

Mustafa: Synojmë rritje ekonomike deri në 5 për qind

Kryeministri i vendit, Isa Mustafa deklaroi se këtë vit ka pasur një rritje ekonomike dhe presin që nga 4 për qind në vitin 2018 të arrijë në 5 për qind.

Mustafa tha se opozita është ajo që ka bllokuar procesin e liberalizimit të vizave dhe nëse opozita mundet me u pajtua, atëherë procesi nga janari mund të vazhdojë.

Ai tha se është e papranueshme akuza nga opozita se kemi dashur ti falim Malit të Zi tokë të Kosovës.

Kjo është vetëm për çështje politike, sepse AAK-ja e bënë këtë kur dihet se ka humbur ato pjesë. Ai tha se gjërat janë të qarta dhe të vërtetuar në mënyrë logjike e shkencore.

E kemi themeluar Komisionin për të vërtetuar se a kilometra ka pasur Kosova dhe sa ka sot, pra do ia dëshmojmë publikut këtë. Komisioni këtë punë e ka bërë mirë, po ashtu edhe përfaqësuesit të SHBA-ve etj., mund të jetë ndonjë gabim i komunikimit, por jo diçka tjetër sa i përket vijës kufitare. “Unë kam qenë dy herë në atë pjesë dhe jam takuar me banorët dhe kam kërkuar dokumente, por banorët kanë thënë se tokat që janë brenda kanë dokumente, po ato që janë jashtë nuk posedojnë”.

Lajmet e mira sipas Mustafës këtë vit janë zhvillimi ekonomik në një trend rritës, proceset integruese, rezultatet në fushën e sportit që ishim të kufizuar më parë.

Ai tha se vitin e kaluar ka qenë një rritje ekonomike 4.1 për qind, në tre mujorin e parë të këtij viti kemi pas një rritje dhe këtë vit llogarisim ta kalojmë 4 për qindëshin.

Kemi sektorin e bujqësisë, ndërmarrjet e mesme dhe të vogla që po ndikojnë në një rritje ekonomike. “Në të ardhmen shpresojmë edhe me një rritje më të madhe duke u bazuar edhe në Termocentralin e ri. Në vitin 2018 presim ta kalojmë 5 për qindëshin”.

Mustafa tha se edhe sa i përket punësimit kanë punuar në këtë drejtim, por që ka edhe persona që punojnë por që janë të regjistruar si të papunë. Ai gjithashtu tha se ka edhe persona që ka të mbaruar shkollimin, por që është i papunë, megjithatë ai tha se po punojnë në këtë drejtim

Ai vitin 2016 e përkufizoi si të suksesshëm duke u bazuar në reformat fiskale, zhvillimin ekonomik, aplikimin apo zbatimin e Stabilizim Asociimit.

Mustafa në fund tha se Vitin e Ri do ta pres në shtëpi me familjen dhe uroi që të hiqet dorë nga dhuna dhe të punohet në zhvillimin e vendit. Ai kërkoi nga deputetët ta pranojnë ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi që qytetarët të lëvizin lirshëm.