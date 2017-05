Mustafa: S’bëjmë më koalicion me PDK-në, e kemi humbur besimin

Pas mbledhjes së Kryesisë së LDK-së dhe pas takimit me kryetarët e degës, kryetari i LDK-së, Isa Mustafa ka thënë se kanë bërë përgatitjet për zgjedhje dhe se janë marrë vesh me kryetarët e degëve për agjendat zgjedhore.

Ai ka thënë se presin nga degët që t’i bëjnë komisionet zgjedhjet dhe t’i përgatisin listat dhe kriteret, transmeton lajmi.net.

“Kërkuam që në këto lista të jenë njerëz me kritere dhe njerëz të rinj”, ka thënë Mustafa.

Sa i përket koalicioneve, Mustafa kanë thënë se kanë lënë hapësirë, por ende nuk vendosur se me këtë do të shkojnë.

“PDK-ja nuk është në listë. Do të bisedojmë me ato parti që kemi besim. Me prishjen e koalicionit LDK-ja nuk është dëmtuar, është dëmtuar vendi”, ka thënë në fund Mustafa.

Ndryshe kjo është mbledhja e parë e Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës pas rrëzimit të Qeverisë Mustafa.

Në mocionin për ta shkarkuar Qeverinë, vendimtare ishte vota e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët ndonëse në bashkëqeverisje, vendosen që t’i japin fund koalicionit të përbashkët.

Vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme më 11 qershor. Presidenti Thaçi dje e ka shpërbërë Parlamentin.