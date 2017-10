Mustafa: Qytetarët me verdiktitin e tyre do ta ndihmojnë demokracinë e vendit

Pasi kreu obligimin e tij si qytetarë i Kosovës, kreu i LDK-së Isa Mustafa, tha se janë qytetarët ata që me vullnetin E tyre do të zgjedhin më të mirin.

“Sot është një ditë kur qytetarët vendosin për qeverisje lokale. Ata do të zgjedhin më të mirin, qytetarët me verdiktitin e tyre do ta ndihmojnë demokracinë e vendit”.

“Uroj që të gjithë të dalin të votojnë dhe të japin votën e tyre për ata që mendojnë se e meritojnë”.