Mustafa: Qeveria mbështet ndërtimin e stadiumeve

Kryeministri I Kosovës Isa Mustafa ka pritur në një takim të veçantë kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokrri, ku ishte i pranishëm edhe ministri Kujtim Shala.

Me këtë rast Mustafa theksoi përkrahjen e Qeverisë për futbollin kosovar, veçmas në kompletimin e infrastrukturës dhe ndërtimin e stadiumeve.

“Shqyrtuam shumë aspekte ku, me përkushtim të përbashkët, mund të arrijmë rezultate konkrete. Natyrisht, folëm edhe për përballjen e së premtes me Islandën në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2018, që pritet me entuziazëm të madh nga “Dardanët” dhe të gjithë qytetarët e Kosovës”, tha Mustafa. /KI/