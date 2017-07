Mustafa prezanton sot Forumin Qytetar të Prishtinës

Ish deputeti i LDK-së Muhamet Mustafa, ka paralajmëruar një konferencë për ditën e sotme, ku do të shpalos forumin qytetar të Prishtinës.

Mustafa ka bërë të ditur se gjithë puna do të bëhet publike në konferencë. Derisa Kuvendi do të mbahet me 10 gusht.

Kujtojmë se debate të ashpra ishin zhvilluar lidhur me këtë çështje.

‘’Pas një pune në Këshillin Iniciativ, një debati te durueshëm, përgjatë më shume se një muaji, tanimë janë gati Koncepti Programor dhe Statuti për Forumin Qytetar të Prishtinës. Puna e deritashme do të prezantohet sot ( e mërkure, 19. Korrik 2017) ne Konferencën për medie . Kuvendi do te mbahet rreth 10 Gushtit. 2017. Këto dokumente do të bëhen publike tash dhe do te aprovohen në Kuvendin e Forumit me procedurë demokratike dhe sipas ligjeve që përkufizojnë format e angazhimit dhe aktivizimit civik të qytetarëve. Ju falënderojmë për angazhimin dhe mbështetjen tuaj në punët e mëtejme te Forumit’’, ka shkruar Mustafa.