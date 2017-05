Mustafa: PDK u dorëzua para një partie të vogël

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka ironizuar me turin e dëgjimit të PDK-së, që sipas tij ka kaluar në “turri” i votës.

“PDK e AAK për dy tre ditë paralajmëruan vendimet kapitale për Kosovën. Por, pasi dështoi në maraton, pas dy vjet e gjysmë, vendimin më të madh PDK e mori pas turit të dëgjimit. Populli i tha dorëzohu se nuk dini me qeverisë dhe u dorëzuan para një partie të vogël. Tani, për koalicionin e karavanit të partive, pason “turri”i votës, i cili bashkërisht do t’ua tregoj vendin. Pastaj kanë kohë të mendojnë, me kokë, sesi merren vendimet e mëdha”, ka shkruar Mustafa në profilin e tij në facebook. /KI/