Mustafa: Nuk ka pse kundërshtohet demarkacioni

Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ka vlerësuar se nuk ka asnjë kuptim që të vazhdohet kundërshtimi i shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi.

Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Mustafa është shprehur se Komisioni i Ekspertëve ka konstatuar se Kosova nuk ka humbur asnjë metër tokë në shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi.

Sipas tij, Komisioni sqaroi edhe pronat të cilat më parë i kishte menaxhuar Agjencioni i Pyjeve i Kosovës, e të cilat gjenden në Mal të Zi, si dhe pronat që ka menaxhuar Agjencioni pyjor i Rozhajës (Malit të Zi) të cilat i përkasin territorit të Kosovës.

“Peja, Deçani, Juniku dhe Istogu, të cilat kufizohen me Malin e Zi nuk kanë asnjë ndryshim të territorit. Kosova nuk ka territor i cili nuk i takon një komune. Edhe me Kushtetutën e vitit 1974 rregullohej se territorin e Kosovës e përbëjnë territoret e komunave. Prandaj opozita dhe ekspertët, që e quajnë veten të pavarur, duhet të tregojnë se e kujt është toka e humbur sipas tyre prej 8,200 hektarëve, nëse Komunat Pejë, Deçan, Junik dhe Istog thonë se tokën me të cilën ata kanë menaxhuar përpara e kanë në librat e tyre në tërësi”, ka shkruar Mustafa.

Mustafa ka shtuar sipërfaqe më të madhe se 10.908 km katrorë Kosova nuk ka pasur asnjëherë.

“U konstatua se për 2,75 km katror është korrigjuar territori me demarkacionin e kufirit me Maqedoninë dhe se tani Kosova ka 10,905,25 km katrorë”, ka përfunduar kryeministri.