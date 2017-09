Mustafa: LDK-ja do t’i dedikohet fitores në zgjedhjet lokale

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka mbledhur kandidatët e LDK-së për kryetarë të Komunave në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.

Mustafa, duke u folur kandidatëve të LDK-së, ka deklaruar se ata duhet dhe do t’i dedikohen fitores në këto zgjedhje që po vijën.

“Ne zyrtarisht fillojmë me 21 shtator fushatën. Do të kemi një muaj të ngjeshur ku do t’i dedikohemi fitores, vlerave tona të cilat do t’i shpalosim para çdo qytetari në Kosovë”, pohoi Mustafa.

“U uroj të gjithëve suksese dhe dëshiroj që të gjithë të punojmë bashkë, për komunat tona, për qytetarët tanë, për Kosovën”.