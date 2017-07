Mustafa: LDK e hapur për formimin e qeverisë me AAK-në (Video)

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka konfirmuar takimet me Lëvizjen Vetëvendosje, ndërsa e she të pamundur bashkëpunimin me PAN-in, por jo me AAK dhe Nismën.

Mustafa në një intervistë për RTK, ka thënë se çdo marrëveshje me PAN-in, është marrëveshje me Kadri Veslin, pasi ai e përfaqëson atë koalicion, siç e përfaqëson edhe Mustafa koalicionin e LAA, ndërsa tha se Ramush Haradinaj është vetëm kandidat i tyre për kryeministër i PAN-it.

“Ne do të jemi të gatshëm të ulemi të bisedojmë me AAK-në dhe Nismën, kur ata do të tërhiqen nga PAN-i dhe atëherë do t’u themi ulemi të bisedojmë dhe ta formojmë qeverinë”, tha Mustafa për RTK.

Ai thotë se nëse PAN-i i ka votat, lë ta bëjnë qeverinë. “Ne do ta pranojmë çdo qeveri e cila formohet në mënyrë demokratike”.