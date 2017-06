Mustafa ka një urim të veçantë

Kryeministri në largim, Isa Mustafa, ka uruar që Qeveria dhe Kuvendi i ri të themelohen qysh nesër.

Sipas tij, Qeveria në detyrë duhet të marrë vendime deri në krijimin e institucioneve të reja.

Kjo deklaratë e tij erdhi një ditë pas shpalles së rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror Zgjedhor.

Sipas këtyre rezultateve, koalicioni PAN do të ketë 39 deputetë në Kuvendin e Kosovës, i pasuar nga Lëvizja Vetëvendosje me 32 deputetetë dhe koalicioni LDK-AKR me 29 deputetë, njofton Klan Kosova.