Mustafa i`a numëron Shpendit shkollat, e pyet sa i ndërtove ti?

Ish-Kryetari i Prishtinës, Isa Mustafa, ka nxjerr shifra se sa objekte shkollore ka ndërtuar Vetëvendosje për katër vite në kryeqytet. Ka thënë se shifrat për VV janë zero. Ndërkaq, ka thënë se LDK për katër vite në Prishtinë kishte ndërtuar 26 objekte shkollore.

“Në Prishtinë, qeverisja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për katër vite, – ndërtoi 26 objekte shkollore, ndër to: Shkollën e Gjelbër, Shkollën Model, Shkollën Ekonomike, Shkollën Teknike, Gjimnazin Xhevdet Doda, Shkollën e TI-së, Shkollën në Vreshtat, Shkollën Emin Duraku, Shkollën në Lagjen e Spitalit, Shkollën në Barilevë, në Ajvali, në Llukarë, në Keqekollë, në Bardhosh dhe shkolla të reja në të gjitha fshatrat ku kishte godina të vjetra shkollore; – ndërtoi 13 anekse shkollore, qoftë vet, qoftë me përkrahje të USAID-it dhe organizatave tjera; – ndërtoi 10 salla të edukatës fizike dhe 16 terrene sportive në oborre të shkollave”, ka shkruar Mustafa dhe ka shtruar pyetjen për Shpend Ahmetin.

“Shtrohet pyetja: Sa shkolla ndërtoi qeverisja e Vetëvendosjes për katër vite?”, ka pyetur Mustafa.

Në Prishtinë Vetëvendosje sërish kandidon me Shpend Ahmeti, ndërsa, LDK me Arban Abrashin. Edhe gara më e madhe pritet të jetë ndërmjet këtyre dy kandidateve se kush do të udhëheqë për katër vitet tjera me Prishtinën.