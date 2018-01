Mustafa: Gjykata Speciale do të rrënojë propagandën kundër lirisë

Ish-komandanti i UÇK-së Rrustem Mustafa vazhdon ta mbështes Gjykatën Speciale.

Ai edhe sot nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook ka thënë se të gjitha ato perceptimet që janë krijuar për UÇK-në do të rrëzohen dhe eprorët e saj do të dalin faqebardhë.

Mustafa që ka qenë ish-komandant i Zonës Operative të Llapit pret që Gjykata Speciale të zgjeroj fushëveprimin e saj dhe të ndiqen krimet ekonomike, “të ndiqen ata që në mënyrë të orkestruar kanë keqpërdorur asetet kombëtare, si pronat, ndërmarrjet publike deri te defunksionalizimi i institucioneve vitale në vendin tonë”, ka shkruar Mustafa.

Statusi i Mustafës:

Të gjitha fjalët dhe propagandat sugjestive si dhe percepsionet e krijuara për UÇK-në do të rrëzohen dhe eprorët e UÇK-së do të dalin faqebardhë.

Jam i sigurt se gjatë kohës së luftës në Kosovë, nuk ka krime të kryera që mund të përkufizohen si krime lufte, fjalët dhe propaganda sugjestive si dhe percepcionet e krijuara për UÇK-në e di se do të rrëzohen dhe ne edhe individualisht, eprorët e UÇK-së do të dalin faqebardhë.

Pres që Gjykata Speciale të zgjeroj fushëveprimin e saj dhe të ndiqen krimet ekonomike, të ndiqen ata që në mënyrë të orkestruar kanë keqpërdorur asetet kombëtare, si pronat, ndërmarrjet publike deri te defunksionalizimi i institucioneve vitale në vendin tonë.

Mendoj se ka pasur një koordinim të qarqeve “akademike” e shoqërore për të defunksionalizuar gjithë ato institucione te krijuara me mund si gjykatat, universitetet dhe gjithçka qe i jepte fryme zhvillimit dhe rrugës se vendit për ecje se mbari.

Besoj në vlerat e lirisë dhe se tani më shumë se kurrë do të jenë të qarta të gjitha të ligat që e kanë rënduar vlerat e UÇK-së, e ku do të shihet se në mënyrë të orkestruar kanë sulmuar me të pavërteta dhe gjysmë të vërteta, jo vetem shteti mbi të cilin fituam, por edhe sistem shumë më i nderlikuar se vet shtetit armik.